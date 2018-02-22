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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - ФКСБ
Лацио - ФКСБ: обзор матча 22 февраля 2018
Лацио
22.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
5 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ФКСБ
7'
Ч. Иммобиле
35'
Баштуш
43'
Ч. Иммобиле
51'
Ф. Андерсон
71'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - ФКСБ
ГОЛ! 5:0!
Ч. Иммобиле
71'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Андерсон
51'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Андерсон
43'
ГОЛ! 2:0!
Баштуш
Пас отдал
Л. Альберто
35'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
33'
Желтая карточка
Д. Баста
30'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Лулич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
ФКСБ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
10
Константин Будеску
АП
9
Флорин Тэнасе
АП
Главный тренер
Николае Дикэ
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
17
Нани
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
ФКСБ
33
Эдуард Станчу
ВР
15
Марко Момчилович
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
17
Флоринел Коман
ЦФ
4-3-2-1
1
Стракоша
6
де Врей
8
Баста
4
Патрик
4
Касерес
19
Лулич
6
Лейва
16
Пароло
7
Андерсон
18
Альберто
9
Иммобиле
2-2-2
13
Мораис
25
Гэман
80
Тейшейра
20
Бензар
10
Будеску
9
Тэнасе
Остались в запасе
Лацио
ФКСБ
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
17
Флоринел Коман
ЦФ
33
Эдуард Станчу
ВР
15
Марко Момчилович
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
17
Флоринел Коман
ЦФ
33
Эдуард Станчу
ВР
15
Марко Момчилович
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Лацио - ФКСБ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
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