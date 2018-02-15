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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Лацио
ФКСБ - Лацио: обзор матча 15 февраля 2018
ФКСБ
15.02.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Лацио
90'
+1
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
В. Гэман
78'
52'
Желтая карточка
Л. Фелипе
45'
+4
Желтая карточка
Д. Лукаку
45'
+1
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
М. Пинтилий
26'
9'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
8
Михай Пинтилий
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
10
Константин Будеску
АП
Главный тренер
Николае Дикэ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
ФКСБ
33
Эдуард Станчу
ВР
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
2-2-2
13
Мораис
25
Гэман
8
Пинтилий
20
Бензар
10
Будеску
9
Тэнасе
4-3-1-1
1
Стракоша
5
Фелипе
4
Касерес
15
Баштуш
8
Баста
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
94
Лукаку
17
Нани
10
Кайседо
Остались в запасе
ФКСБ
Лацио
17
Флоринел Коман
ЦФ
33
Эдуард Станчу
ВР
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
17
Флоринел Коман
ЦФ
33
Эдуард Станчу
ВР
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
44
Габриэль Энаке
ЦП
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча ФКСБ - Лацио
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
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Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
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Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
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