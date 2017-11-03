Де Хеа, Рамос, Иско и Мората – в заявке испанцев на матч с Россией

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги объявил заявку на товарищеский матч с командой России.
Вратари: Давид Де Хеа, Пепе Рейна, Кепа Аррисабалага.
Защитники: Серхио Рамос, Жерар Пике, Марк Бартра, Альваро Одриосола, Начо, Жорди Альба, Альберто Морено.
Полузащитники: Иско, Луис Альберто, Сауль Ньигес, Серхио Бускетс, Тиаго Алькантара, Андрес Иньеста, Асьер Ильярраменди, Сусо, Хосе Кальехон, Давид Силва.
Нападающие: Витоло, Яго Аспас, Альваро Мората, Родриго.
Встреча состоится 14-го ноября в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
11-го ноября испанцы примут сборную Коста-Рики в Малаге.
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Источник: Twitter