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  • Де Хеа, Рамос, Иско и Мората – в заявке испанцев на матч с Россией

Де Хеа, Рамос, Иско и Мората – в заявке испанцев на матч с Россией

3 ноября 2017, 14:51
6

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги объявил заявку на товарищеский матч с командой России.

Вратари: Давид Де Хеа, Пепе Рейна, Кепа Аррисабалага.

Защитники: Серхио Рамос, Жерар Пике, Марк Бартра, Альваро Одриосола, Начо, Жорди Альба, Альберто Морено.

Полузащитники: Иско, Луис Альберто, Сауль Ньигес, Серхио Бускетс, Тиаго Алькантара, Андрес Иньеста, Асьер Ильярраменди, Сусо, Хосе Кальехон, Давид Силва.

Нападающие: Витоло, Яго Аспас, Альваро Мората, Родриго.

Встреча состоится 14-го ноября в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

11-го ноября испанцы примут сборную Коста-Рики в Малаге.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Лопетеги Хулен
Комментарии (6)
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Lev Aleks
1509710432
Влетят наши 0-3
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bset
1509711188
Вот я все смотрю и не могу понять, почему Жорди Альба, а не Хорди.
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insider_retro
1509712547
Дааа... Эти закрутят свою карусель и поставят, к сожалению, наших в неудобное положение... Только бы не так, как в славном 2008 на ЧЕ в группе и полуфинале...
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rostik-100
1509716111
Как думаете, наша Федерация платит им за то, что привезут основу или за саму игру, или те едут к нам в морозы для собственного опыта в России, все таки немного до ЧМ осталось?
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Фан666
1509725654
Не позора не будет, будет мутная игра а потом много комментов, что наши могут и вообще раз не просрали испанцам 0:5 то и Чемпионат мира значит могут выиграть, особенно с Черновым из Тосно в составе
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