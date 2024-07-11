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Начо
Начо
Завершил карьеру
17 декабря 1980 (45)
#5 | Защитник
184 см | 79 кг
Боливия
Статистика
Новости
Защитник Испании высказался о победе над сборной Франции
2024.07.11 06:43
Два игрока «Реала» продолжат карьеру в Саудовской Аравии
2024.06.24 14:46
1
«Реал» продлит контракты с двумя игроками
2024.03.28 08:55
Четыре футболиста «Реала» имеют претензии к Анчелотти
2024.02.29 20:00
4
«Реал» может сыграть с «Жироной» без центральных защитников
2024.02.07 15:57
1
Анчелотти определил трех игроков «Реала», которые могут заменить травмированного Рюдигера в дерби с «Атлетико»
2024.02.03 14:14
1
У «Реала» остался один центральный защитник перед дерби с «Атлетико»
2024.02.02 19:30
1
«Реал» объявил новых капитанов команды после ухода Бензема
2023.07.03 17:37
3
«Реал» определился с новым капитаном после ухода Бензема
2023.06.29 13:50
«Реал» собирается продлить контракт с Начо. Он провел всю карьеру в мадридском клубе
2022.05.10 15:16
Менди, Аспиликуэта, Силва – в старте «Челси» на матч с «Реалом»; Начо, Рамос, Азар выйдут у испанцев
2021.05.05 20:53
1
Филлипс, Кабак, Милнер – в основе «Ливерпуля» на игру с «Реалом»; Начо, Вальверде, Асенсио выйдут у испанцев
2021.04.14 21:02
2
«Интер» проявляет интерес к трем футболистам «Реала»
2019.06.07 17:59
1
Начо: «Реал» уже не борется за трофеи. Королей свергают»
2019.03.06 01:46
3
Начо, Асенсио, Модрич – в основе «Реала» на матч с «Атлетико»; Лемар, Сауль, Коста сыграют у гостей
2018.09.29 21:07
1
Начо: «В «Реале» спокойны насчет Роналду. Он должен остаться»
2018.06.10 07:46
Начо: «У Роналду ненормальная для игрока статистика. Каждое его касание – гол»
2018.03.28 21:37
5
«Рома» близка к приобретению защитника «Реала» за 11 миллионов
2016.07.15 01:16
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