Защитник Испании высказался о победе над сборной Франции

Защитник Испании Начо поделился мыслями по поводу победы над Францией (2:1) в рамках Евро-2024.

«Мы понимали, что в составе сборной Франции играют первоклассные футболисты. Но мы понимали и то, что мы так же хороши. Когда мы стали проигрывать и думали о том, что же делать, на первый план вышел самый молодой парень в нашей команде и забил фантастический гол», – заявил Начо.