Защитник Испании высказался о победе над сборной Франции

Защитник Испании Начо поделился мыслями по поводу победы над Францией (2:1) в рамках Евро-2024.
«Мы понимали, что в составе сборной Франции играют первоклассные футболисты. Но мы понимали и то, что мы так же хороши. Когда мы стали проигрывать и думали о том, что же делать, на первый план вышел самый молодой парень в нашей команде и забил фантастический гол», – заявил Начо.
- 34-летний испанец Начо, играющий на позиции центрального защитника, вышел в основе своей команды в поединке против Франции.
- Новобранец «Аль-Кадисии» провел на футбольном поле все 90 минут. Всего на турнире в Германии в активе Начо 3 встречи, в них он не отметился голевыми действиями.
- Всего в активе воспитанника «Реала» 1 гол в 28 играх в майке национальной сборной.
- Испания сыграет в финале континентального первенства в Германии. Это случилось впервые с 2012 года.
- В 2023 году Начо в составе Испании стал триумфатором Лиги наций.
Источник: Официальный сайт УЕФА