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    Менди, Аспиликуэта, Силва – в старте «Челси» на матч с «Реалом»; Начо, Рамос, Азар выйдут у испанцев

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

    «Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт, Хаверц, Вернер.

    «Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор, Азар, Бензема.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на лондонском «Стэмфорд Бридж», который начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12676

      Garrincha58 44 минуты назад

      по первому тайму видно Зидан перемудрил с составом из за Азара которого почти не видно и из за него Винисиус играет не на своём фланге вот и ничего толком не получается да и Начо в роли полузащитника не тянет

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