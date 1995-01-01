Менди, Аспиликуэта, Силва – в старте «Челси» на матч с «Реалом»; Начо, Рамос, Азар выйдут у испанцев

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт, Хаверц, Вернер.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор, Азар, Бензема.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на лондонском «Стэмфорд Бридж», который начнется в 22:00 по Москве.