«Реал» может сыграть с «Жироной» без центральных защитников

Кадровые проблемы «Реала» в обороне усугубились за последнюю неделю.
Эдер Милитао и Давид Алаба продолжают восстанавливаться после разрыва крестов, Антонио Рюдигер тренируется индивидуально из-за сильного ушиба левого бедра, а Начо Фернандес пока недоступен из-за перегруза мышц.
Если Начо или Рюдигер не вылечатся до субботы, то «Реал» сыграет с «Жироной» без центральных защитников.
В таком случае в центре обороны, вероятно, выйдут правый фулбек Дани Карвахаль и опорник Орельен Чуамени.
- «Реал» примет «Жирону» 10 февраля в 20:30 мск.
- Команды занимают два первых места в таблице Примеры, мадридцы впереди на 2 очка.