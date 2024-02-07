«Реал» может сыграть с «Жироной» без центральных защитников

Кадровые проблемы «Реала» в обороне усугубились за последнюю неделю.

Эдер Милитао и Давид Алаба продолжают восстанавливаться после разрыва крестов, Антонио Рюдигер тренируется индивидуально из-за сильного ушиба левого бедра, а Начо Фернандес пока недоступен из-за перегруза мышц.

Если Начо или Рюдигер не вылечатся до субботы, то «Реал» сыграет с «Жироной» без центральных защитников.

В таком случае в центре обороны, вероятно, выйдут правый фулбек Дани Карвахаль и опорник Орельен Чуамени.