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    • «Реал» может сыграть с «Жироной» без центральных защитников

    «Реал» может сыграть с «Жироной» без центральных защитников

    Кадровые проблемы «Реала» в обороне усугубились за последнюю неделю.

    Эдер Милитао и Давид Алаба продолжают восстанавливаться после разрыва крестов, Антонио Рюдигер тренируется индивидуально из-за сильного ушиба левого бедра, а Начо Фернандес пока недоступен из-за перегруза мышц.

    Если Начо или Рюдигер не вылечатся до субботы, то «Реал» сыграет с «Жироной» без центральных защитников.

    В таком случае в центре обороны, вероятно, выйдут правый фулбек Дани Карвахаль и опорник Орельен Чуамени.

    • «Реал» примет «Жирону» 10 февраля в 20:30 мск.
    • Команды занимают два первых места в таблице Примеры, мадридцы впереди на 2 очка.

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    Источник: Marca

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    07.02.2024 15:57
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    Комментарии (1)
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    Glebson
    1707330528
    Жёстко, но тем интереснее матч)
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