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    Начо: «Реал» уже не борется за трофеи. Королей свергают»

    Защитник «Реала» Начо высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4). Футболист считает, что испанцы больше не борются за трофеи.

    «Мы опустошены. Середина сезона, а мы уже не боремся за трофеи. К такому «Реал» не привык. Это переломный момент для нас. Королей свергают. Рано или поздно это должно было случиться», – считает Начо, чьи слова приводит El Chiringuito.

    • «Реал» на прошлой неделе вылетел из Кубка Испании.
    • В выходные увеличился отрыв от лидирующей в Примере «Барселоны».
    • У Лиги чемпионов впервые с 2016 года появится новый победитель.

    Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8

    Источник: Твиттер El Chiringuito TV

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    06.03.2019 01:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 марта 2019, 08:48

      Когда нибудь ,,Революция,, приходит ко всем и всегда! И это неизбежно! Свежая молодая кровь не помешает, а только пойдет на пользу, всем!

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 6 марта 2019, 08:21

      Все зависит от того как быстро оправятся от шока, хотя этот шок они сами себе привезли.

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 марта 2019, 01:59

      Три года назад тоже самое было без трофей

      1
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