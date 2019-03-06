Начо: «Реал» уже не борется за трофеи. Королей свергают»

Защитник «Реала» Начо высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4). Футболист считает, что испанцы больше не борются за трофеи.

«Мы опустошены. Середина сезона, а мы уже не боремся за трофеи. К такому «Реал» не привык. Это переломный момент для нас. Королей свергают. Рано или поздно это должно было случиться», – считает Начо, чьи слова приводит El Chiringuito.

«Реал» на прошлой неделе вылетел из Кубка Испании.

В выходные увеличился отрыв от лидирующей в Примере «Барселоны».

У Лиги чемпионов впервые с 2016 года появится новый победитель.

Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8