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    • У «Реала» остался один центральный защитник перед дерби с «Атлетико»

    У «Реала» остался один центральный защитник перед дерби с «Атлетико»

    «Реал» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в обороне.

    В воскресенье в 23:00 мск команда Карло Анчелотти примет «Атлетико» в 23-м туре Примеры.

    Перед дерби у «Реала» остался один центральный защитник – 34-летний капитан Начо.

    • Эдер Милитао и Давид Алаба – восстанавливаются после разрыва крестов;
    • Антонио Рюдигер – получил сильный ушиб левого бедра (его участие в матче не исключено, но маловероятно);
    • Орельен Чуамени – опорник, способный сыграть в центре обороны, будет отбывать дисквалификацию за перебор желтых карточек.

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    Источник: Cope

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    02.02.2024 19:30
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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1706898063
    Жёстко. Если Реал выиграет. То надо будет признать что Реал сильный . Атака пока что выручает. С такой глухой защитой сидеть и искать вариант подписать Мбаппе это конечно сверх ума. Люди которые напишут мол травмы вернутся. После таких травм на сильном уровне сезон не проводят . Следы оставаться будут в виде мелких травм а то и повторной травмы
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