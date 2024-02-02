У «Реала» остался один центральный защитник перед дерби с «Атлетико»

«Реал» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в обороне.
В воскресенье в 23:00 мск команда Карло Анчелотти примет «Атлетико» в 23-м туре Примеры.
Перед дерби у «Реала» остался один центральный защитник – 34-летний капитан Начо.
- Эдер Милитао и Давид Алаба – восстанавливаются после разрыва крестов;
- Антонио Рюдигер – получил сильный ушиб левого бедра (его участие в матче не исключено, но маловероятно);
- Орельен Чуамени – опорник, способный сыграть в центре обороны, будет отбывать дисквалификацию за перебор желтых карточек.