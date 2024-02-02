У «Реала» остался один центральный защитник перед дерби с «Атлетико»

«Реал» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в обороне.

В воскресенье в 23:00 мск команда Карло Анчелотти примет «Атлетико» в 23-м туре Примеры.

Перед дерби у «Реала» остался один центральный защитник – 34-летний капитан Начо.