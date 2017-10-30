Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев заявил, что сборной России не стоило отказываться от Березуцких  и Игнашевича

Газзаев заявил, что сборной России не стоило отказываться от Березуцких  и Игнашевича

30 октября 2017, 17:12
14

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал состав национальной команды на товарищеские поединки с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург). По мнению специалиста, ввиду слабости оборонительной линии сборной Станиславу Черчесову не стоило отказываться от таких опытных защитников, как братья Березуцкие и Сергей Игнашевич.

«Конечно, определение состава – прерогатива главного тренера сборной. Именно он отвечает за стратегию, тактику, результат и успешное выступление команды. Что касается отсутствия Денисова в этом списке, то, на мой взгляд, Игорь сейчас показывает, наверное, свою лучшую игру за последние годы. Не случайно хавбек капитан и лидер «Локомотива», который идет на первом месте в чемпионате. Считаю, его квалификация и уровень пригодились бы сборной.

Ее самая слабая линия – оборона. И я считаю, что ни в коем случае нельзя пренебрегать опытом таких игроков, как братья Березуцкие и Игнашевич. Их однозначно рано списывать со счетов. В футболе есть такое понятие – аура авторитетов. Так вот на таких крупных турнирах, как чемпионаты мира или Европы, должен быть сплав опыта и молодости. Нельзя отказываться от людей, которые на протяжении стольких лет верой и правдой служили российскому футболу.

В то же время вызваны Зобнин и Дзагоев, их класс и высокий уровень сомнению не подлежат. Но спартаковец пропустил пять месяцев и только-только начал тренироваться в общей группе. Едва ли он сейчас сможет показать оптимальную игру. Дзагоев, в свою очередь, около месяца восстанавливался. Не думаю, что Алан в предстоящих матчах покажет фантастическую форму. Вызов Игнатьева меня не удивил – парень демонстрирует очень приличный футбол в «Локомотиве».

В целом же лучше всего укомплектована вратарская линия. А наибольшие вопросы, повторю, вызывает оборона», – сказал Газзаев.

Черчесов огласил список на матчи с Аргентиной и Испанией. Главные выводы

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Газзаев Валерий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romirez_369
1509373294
Почитал бы он коменты английский фанатов про это трио... Они удивлялись, что их отцы в молодости болели за Манчестеры, Ливерпули и Челси, против которых играли эти защитники. Про Онопко классно подмечено))
Ответить
Полная Канистра
1509375374
усатый своих тянет хватит на Евро мы уже насмотрелись на вашу пенсионную защиту в таких скоростных товар. матчах матчах бегать надо от и до а не пыхтеть
Ответить
pktsoev
1509377106
Усатый! Давай и тебя в нападение поставим! Хватит нести ахинею, иди лучше с Аланией разберись умник...
Ответить
nik55
1509378883
забери их в свою команду и сам с ними играй
Ответить
OfaZavr
1509379108
ну конечно, давай до 50 лет их эксплуатировать, и вообще никто от них не отказывался они сами завершили карьеру в сборной, можно людей понять или нет? незаменимых нет даже без суперзвезд команды учатся жить а здесь не тот случай.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1509379367
К сожалению от Васина толку ровно столько же, сколько и от этой престарелой троицы. Не стоило от Денисова отказываться, который реально оборону усилил бы - это да.
Ответить
Сильвербой
1509387257
И я думаю, не стоило! Было бы в кого первого начать всеобщее говнометание!!!
Ответить
Silver 76
1509392472
Валера опять бредит!!!!!! Ну сыграют они сегодня - через год. Потом старичкам всё равно замена нужна. Лучше сейчас наигрывать кто есть чем потом волосы рвать.
Ответить
acer2003
1509393704
Онопко и Никифорова ещё пригласи,Георгиевич ))
Ответить
77SAM
1509401752
Всему своё время.
Ответить
Главные новости
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
5
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
3
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
7
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+