Газзаев заявил, что сборной России не стоило отказываться от Березуцких  и Игнашевича

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал состав национальной команды на товарищеские поединки с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург). По мнению специалиста, ввиду слабости оборонительной линии сборной Станиславу Черчесову не стоило отказываться от таких опытных защитников, как братья Березуцкие и Сергей Игнашевич.

«Конечно, определение состава – прерогатива главного тренера сборной. Именно он отвечает за стратегию, тактику, результат и успешное выступление команды. Что касается отсутствия Денисова в этом списке, то, на мой взгляд, Игорь сейчас показывает, наверное, свою лучшую игру за последние годы. Не случайно хавбек капитан и лидер «Локомотива», который идет на первом месте в чемпионате. Считаю, его квалификация и уровень пригодились бы сборной.

Ее самая слабая линия – оборона. И я считаю, что ни в коем случае нельзя пренебрегать опытом таких игроков, как братья Березуцкие и Игнашевич. Их однозначно рано списывать со счетов. В футболе есть такое понятие – аура авторитетов. Так вот на таких крупных турнирах, как чемпионаты мира или Европы, должен быть сплав опыта и молодости. Нельзя отказываться от людей, которые на протяжении стольких лет верой и правдой служили российскому футболу.

В то же время вызваны Зобнин и Дзагоев, их класс и высокий уровень сомнению не подлежат. Но спартаковец пропустил пять месяцев и только-только начал тренироваться в общей группе. Едва ли он сейчас сможет показать оптимальную игру. Дзагоев, в свою очередь, около месяца восстанавливался. Не думаю, что Алан в предстоящих матчах покажет фантастическую форму. Вызов Игнатьева меня не удивил – парень демонстрирует очень приличный футбол в «Локомотиве».

В целом же лучше всего укомплектована вратарская линия. А наибольшие вопросы, повторю, вызывает оборона», – сказал Газзаев.

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