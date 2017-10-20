Назначены судьи на матчи Кубка России

Стали известны арбитры, которые рассудят матчи 1/8 финала Кубка России. Напомним, игры пройдут 25 октября.

Как сообщается на официальном сайте РФС встречу «Спартак» – «Спартак-Нальчик» будет судить Николай Волошин.

25 октября (среда)

«СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Санкт-Петербург): судья – Олег Соколов (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Ринат Деушев (Москва).

«Луч-Энергия» – «Енисей»: судья – Антон Анопа (Благовещенск); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва).

«Тамбов» – «Авангард»: судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Стипиди (Краснодар).

«Шинник» – «Олимпиец»: судья – Александр Борисов (Самара); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа).

«Ростов» – «Амкар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва).

«Спартак» – «Спартак-Нальчик»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск).

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).

«Тосно» – «Томь»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).