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    Назначены судьи на матчи Кубка России

    Стали известны арбитры, которые рассудят матчи 1/8 финала Кубка России. Напомним, игры пройдут 25 октября.

    Как сообщается на официальном сайте РФС встречу «Спартак»«Спартак-Нальчик» будет судить Николай Волошин.

    25 октября (среда)

    «СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Санкт-Петербург): судья – Олег Соколов (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Ринат Деушев (Москва).

    «Луч-Энергия» – «Енисей»: судья – Антон Анопа (Благовещенск); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва).

    «Тамбов» – «Авангард»: судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Стипиди (Краснодар).

    «Шинник» – «Олимпиец»: судья – Александр Борисов (Самара); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа).

    «Ростов» – «Амкар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва).

    «Спартак» – «Спартак-Нальчик»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск).

    «Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь).

    «Тосно» – «Томь»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

    Источник: РФС

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    20.10.2017 12:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 20 октября 2017, 13:42

      Нам достался Сухой

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      Рейтинг: +17971

      арейская > сапёр75 21 октября 2017, 02:38

      Я тоже за Ростов, надеюсь отсудит как надо...

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > арейская 21 октября 2017, 06:54

      Я вообще то не за их ))

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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > сапёр75 21 октября 2017, 10:34

      Значит за Амкар? Прошу прощения за недопонимание...

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