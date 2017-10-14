Бундеслига. «Бавария» разгромила «Фрайбург» и другие результаты

«Бавария» в первом матче под руководством Юппа Хайнкеса с разгромным счeтом победила «Фрайбург». Голы на счету Кингсли Комана, Тиаго Алькантары, Роберта Левандовски и Йозуа Киммиха. Еще один мяч в свои ворота забил Юлиан Шустер.

В других поединках «Майнц» обыграл «Гамбург», «Шальке» одержал гостевую победу над «Гертой», «Ганновер» дома уступил «Айнтрахту», а «Хоффенхайм» и «Аугсбург» разошлись миром.

Чемпионат Германии. Бундеслига, 8-й тур

Бавария – Фрайбург – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Шустер, 8 (в свои ворота); 2:0 – Коман, 42; 3:0 – Алькантара, 63; 4:0 – Левандовски, 75; 5:0 – Киммих, 90+3.

Майнц – Гамбург – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Максим, 2; 1:1 – Уолес, 9; 2:1 – Белл, 52; 3:1 – Латца, 58; 3:2 – Салихович, 90+2 (с пенальти).

Герта – Шальке-04 – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Горецка, 54 (с пенальти); 0:2 – Бургшталлер, 78.

Удаление: Харагучи, 44 – нет.

Ганновер-96 – Айнтрахт – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Аллер, 10; 1:1 – Сане, 36; 1:2 – Ребич, 90.

Хоффенхайм – Аугсбург – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Хюбнер, 52; 1:1 – Грегоритч, 75; 2:1 – Ют, 85; 2:2 – Фогт, 90 (в свои ворота).

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