Лига чемпионов. «Истанбул ББ» уступил «Севилье», «Наполи» обыграл «Ниццу» и другие результаты

В матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле оказался сильнее «Ниццы» – 2:0. Отметим, что гости заканчивали встречу вдевятером.

В других играх «Истанбул ББ» уступил дома «Севилье», «Селтик» отправил в ворота «Астаны» пять безответных голов, «Олимпиакос» в большинстве обыграл «Риеку», «Хапоэль» из Беер-Шевы одержал волевую победу над «Марибором».

Лига чемпионов. 4-й раунд. Первый матч

Истанбул ББ (Турция) – Севилья (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Эскудеро, 16; 1:1 – Элиа, 64; 1:2 – Бен-Йеддер, 84.

Наполи (Италия) – Ницца (Франция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мертенс, 13; 2:0 – Жоржиньо, 70 (с пенальти).

Удаления: нет – Плеа, 79; Косьелло, 79.

Олимпиакос (Греция) – Риека (Хорватия) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хебер, 42; 1:1 – Оджиджа-Офое, 66; 2:1 – Ромао, 90+3.

Удаление: нет – Жута, 83.

Селтик (Шотландия) – Астана (Казахстан) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Постников, 32 (в свои ворота); 2:0 – Синклейр, 42; 3:0 – Синклейр, 60; 4:0 – Форрест, 79; 5:0 – Гриффитс, 88.

Хапоэль БШ (Израиль) – Марибор (Словения) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Таварес, 10; 1:1 – Нвакаеме, 12; 2:1 – Тзедек, 45+2 (с пенальти).

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