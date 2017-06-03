Сборная России приземлилась в аэропорту Будапешта

Сборная России успешно приземлилась в аэропорту Будапешта, куда прибыла из Инсбрука. В Австрии национальная команда проводила сбор в преддверии Кубка конфедераций.

В понедельник, 5 июня, подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч с Венгрией, а 9 числа встретятся в Москве с Чили.

В групповом раунде Кубка конфедераций россияне сыграют с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексикой (24 июня, Казань).

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