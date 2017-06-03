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    Сборная России приземлилась в аэропорту Будапешта

    Сборная России успешно приземлилась в аэропорту Будапешта, куда прибыла из Инсбрука. В Австрии национальная команда проводила сбор в преддверии Кубка конфедераций.

    В понедельник, 5 июня, подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч с Венгрией, а 9 числа встретятся в Москве с Чили.

    В групповом раунде Кубка конфедераций россияне сыграют с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексикой (24 июня, Казань).

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    Источник: Twitter

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    03.06.2017 21:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 июня 2017, 21:05

      ну посмотрим,посмотрим...
      насколько Черчес продвинулся.

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