Сборная России приземлилась в аэропорту Будапешта

ну посмотрим,посмотрим...
насколько Черчес продвинулся.
Сборная России успешно приземлилась в аэропорту Будапешта, куда прибыла из Инсбрука. В Австрии национальная команда проводила сбор в преддверии Кубка конфедераций.
В понедельник, 5 июня, подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч с Венгрией, а 9 числа встретятся в Москве с Чили.
В групповом раунде Кубка конфедераций россияне сыграют с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексикой (24 июня, Казань).
Сели в Будапеште! pic.twitter.com/lRdl6moqQS— Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2017 г.
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— Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2017 г.
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