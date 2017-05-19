«МЮ» и «Челси» поспорят за Бакайоко

Полузащитником «Монако» Тьему Бакайоко интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Об этом сообщает французский ресурс RMC Sport. В качестве предполагаемой суммы трансфера источник называет 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 50-ти матчах, забив один мяч и отдав три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 7,5 миллионов евро. Ранее команда Леонарду Жардима досрочно стала чемпионом Франции, а в Лиге чемпионов уступила «Ювентусу» на стадии полуфинала.