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    «МЮ» и «Челси» поспорят за Бакайоко

    Полузащитником «Монако» Тьему Бакайоко интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Об этом сообщает французский ресурс RMC Sport. В качестве предполагаемой суммы трансфера источник называет 45 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне француз принял участие в 50-ти матчах, забив один мяч и отдав три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 7,5 миллионов евро. Ранее команда Леонарду Жардима досрочно стала чемпионом Франции, а в Лиге чемпионов уступила «Ювентусу» на стадии полуфинала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 19:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 19 мая 2017, 19:56

      Канте с Бакайоко это стена в пзщ будет))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Vagner44 19 мая 2017, 21:05

      ДАААА!!! а еще если позади них будет ван Дейк и Бонуччи . . . эххх . . . а в атаке зверь типа Лукаку, по бокам малыши, Аспи, Педро, Азар и Санчес

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