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    Лига 1. «Монако» обыграл «Сент-Этьен» и стал чемпионом спустя 17 лет

    Перенесенная встреча 31-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Сент-Этьеном» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Килиан Мбаппе и Валере Жермен. Победа позволила команде Леонарду Жардима досрочно завоевать звание чемпиона страны. Для клуба восьмое чемпионство в истории. Последний раз «Монако» побеждал в соревновании по итогам сезона 1999/00.

    «Сент-Этьен» остался на восьмой позиции.

    Франция. Лига 1. 31-й тур (перенесенный матч)

    Монако – Сент-Этьен – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мбаппе, 19; 2:0 – Жермен, 90+3.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Ждали на год дольше «Спартака». «Монако» выиграл чемпионат Франции

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 23:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:39

      Почти как Спартак . Молодцы в этом сезоне , и это при том , что одна из самых молодых команд в чемпионате . И Жардим вистов себе заработал , и хорошая селекция дала о себе знать . А ведь Монако начал подниматься , когда его купили наши бизнесмены !

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 11:10

      Молодцы Монако! Достойная игра! С чемпионством!

      1
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 18 мая 2017, 08:37

      "Спартак", "Фейеноорд", "Монако". Кто ещё оформит чемпионство, спустя более полутора десятка лет?

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 мая 2017, 06:33

      Монако заслужил бесспорно,красавцы!

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 мая 2017, 06:23

      Красно белых с чемпионством!!! Достойно шли, при таких сильных соперниках, браво!

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 18 мая 2017, 02:07

      Поздравляю. Это победа достойная

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 мая 2017, 00:38

      Поздравляю!И Килиан забил!))

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 18 мая 2017, 00:30

      не ужели так быстро время пролетело 17 лет... а ещё помню когда они выигрывали чемп... поздравляю!!! Молодцы!!! Заслужили!!!

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 18 мая 2017, 00:18

      супер!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 мая 2017, 00:10

      Свершилось.

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