Лига 1. «Монако» обыграл «Сент-Этьен» и стал чемпионом спустя 17 лет

Перенесенная встреча 31-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Сент-Этьеном» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Килиан Мбаппе и Валере Жермен. Победа позволила команде Леонарду Жардима досрочно завоевать звание чемпиона страны. Для клуба восьмое чемпионство в истории. Последний раз «Монако» побеждал в соревновании по итогам сезона 1999/00.

«Сент-Этьен» остался на восьмой позиции.

Франция. Лига 1. 31-й тур (перенесенный матч)

Монако – Сент-Этьен – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мбаппе, 19; 2:0 – Жермен, 90+3.

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