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    Ждали на год дольше «Спартака». «Монако» выиграл чемпионат Франции


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    Голосов: 5
    18.05.2017 11:00
    Сегодня «Монако» выиграл у «Сент-Этьена» благодаря голам Мбаппе и Жермена, оформив чемпионский титул впервые с прошлого века. «Бомбардир» рассказывает, как монегаскам это удалось в одной лиге с «ПСЖ».

    Сколько длилась бестрофейность?

    Последний раз «Монако» выигрывал чемпионат Франции в 2000 году, когда пара нападения Трезеге-Симоне наколотила 43 гола на двоих. Тогда же монегаски завоевали французский Суперкубок, через три года отпраздновали победу в Кубке лиги, а в 2004-м находились в шаге от главного трофея Европы, но проиграли «Порту» в финале Лиги чемпионов. Нынешнее золото – восьмое в истории «Монако», по количеству чемпионств он догнал «Нант» и уступает только «Марселю» (9) и «Сент-Этьену» (10).

    Как они выступали в чемпионате?

    Феноменально! Больше половины всех побед – крупные, забито больше сотни голов. Начал «Монако» с ничьи с «Генгамом», затем выиграл четыре матча, в том числе и у «ПСЖ», потом крупно влетел в Ницце (0:4), но тут же наколотил семь голов «Метцу», забивал по шесть «Монпелье» и «Нанси», пять «Бастии», отхватил свое и «Марсель» (4:0). С февраля «Монако» вообще выиграл 13 матчей из 14, пока «ПСЖ» ничего не смог забить «Тулузе» и скандально сгорел в той же Ницце (1:3) с двумя удалениями. Фактически после матча «Ницца» – «ПСЖ» вопрос о чемпионстве был практически решен – уже не верилось, что набравший такой крутой ход «Монако» сможет еще где-то дать шанс парижанам.

    Что по статистике?

    «Монако» – не самая бьющая команда, по владению мячом уступает еще пяти клубам, замыкает шестерку по точности передач и находится за ее пределами по удачным обводкам. Зато в чем «Монако» первый, так это по количеству ударов в створ ворот. Ну и по голам, конечно.

    А что в кубках?

    И в Кубке Лиги и в Кубке Франции «Монако» дошел до поздних стадий, но везде получил звонкие оплеухи от «ПСЖ» – соответственно, 1:4 и 0:5. Если в финале Кубка Лиги играла практически основа, то в поулфинальном матче национального Кубка – полудубль. Впрочем, «ПСЖ» прогремел на всю Европу в Лиге чемпионов своим поражением 1:6 в Барселоне, а выступление «Монако» в ЛЧ стало настоящей гордостью всей лиги – команда красиво выбросила из турнира «Ман Сити» и дортмундскую «Боруссию», да и с «Ювентусом» в полуфинале играла тоже очень смело.

    Кто такой Леонарду Жардим?

    Фигура тренера до сих пор немного загадочна. Везде, где он работал, Жардим сумел добиться поставленных целей – в Португалии вывел в тройку «Брагу», благодаря чему клуб сыграл в Лиге чемпионов, затем установил крутой рекорд в «Олимпиакосе», проведя 17 матчей без поражений (но ушел по неизвестным причинам, говорят, закрутив роман с женой президента клуба). Вернувшись в Португалию, Жардим возглавил «Спортинг» и занял с ним второе место, выведя клуб в групповой этап ЛЧ. Лиссабонцы там выступали уже без Жардима – португалец отбыл в «Монако». И сразу вышел из группы Лиги чемпионов с «Байером», «Бенфикой» и «Зенитом», затем еще и поколотив «Арсенал» в 1/8 финала (а вылетел «Монако», конечно, от «Ювентуса»).

    Самое удивительное, что и в «Браге», и в «Спортинге», и в раннем «Монако» Жардим делал упор на дисциплину и очень вязкую защитную игру. Матчи этих клубов с ним во главе было смотреть невыносимо скучно, но такая тактика приносила отличный результат. Сейчас же «Монако» – самая веселая и атакующая команда Европы. Вы когда-нибудь встречали похожее тренерское перевоплощение?

    А как зовут главных героев?

    Радамеля Фалькао и Килиана Мбаппе вы прекрасно знаете. По 17 очков по системе «гол плюс пас» до сегодняшнего дня имели Тома Лема и Бернарду Силва – два крайних полузащитника. Опорника Бакайоко уже облепили команды АПЛ, как и левого защитника Бенжамина Менди. Центрдеф Камиль Глик давно знаком по сборной Польши. Отдельно стоит сказать о центральном полузащитнике Фабиньо, без которого «Монако» точно не достиг бы такого успеха. С момента нашей восторженной статьи о нем, бразилец только прогрессировал. Интересно, насколько удастся Жардиму сохранить нынешний состав команды на следующий сезон.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 22 мая 2017, 14:46

      Поздравляю!
      Классную команду собрали!
      Утерли нос ПСЖ:)))
      Разберут полсостава скорее всего летом... Удачи ребятам в новых командах! Мбаппе - ты новый Месси:)

      0
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      Рейтинг: +12

      goostaff 19 мая 2017, 00:24

      Красавцы! мешкам ном утерли!

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 мая 2017, 20:28

      столько голов наколотили

      0
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      Рейтинг: +264

      McDuff 18 мая 2017, 16:31

      хочется сказать спасибо Жардиму и Монако за то, что порадовали своих и нейтральных болельщиков невероятной игрой в этом сезоне, от которой невозможно было оторваться

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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 13:59

      Жардима пригласили на фарт . И он свое приглашение полностью оправдал .

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 18 мая 2017, 12:44

      Кб Фейеноорд, Монако и Спартак, это явно год красно белых)При том все ждали чемпионства более 10 лет

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > zarsm 18 мая 2017, 19:40

      как там олимпиакос и црвена звезда ?

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm > 84aivengo 18 мая 2017, 20:33

      ну этим то привычнее)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 11:42

      С чемпионством, французкие красно-белые!

      2
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      Рейтинг: +185

      Des79 18 мая 2017, 10:35

      Монако так держать, утерли нос ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 мая 2017, 10:11

      ЗА первое фото большой поклон автору - Риисе, Саньоль,Трезеге,Жюли. Ох, пойду поностальгирую.

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > ItalianFootball 18 мая 2017, 11:54

      дружище без обид! (сначала прочитал не поностальгирую, а помастурбирую)!!!!!

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Павел Буре 19 мая 2017, 10:29

      Это шутка под была) с двойным смыслом)

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      Рейтинг: +246

      RLoko 18 мая 2017, 09:33

      Хорошая веселая команда и показывает хорошую игру.

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