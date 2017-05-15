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  • Бубнов: «Мутко сказал Медведеву, что Россия на ЧМ-2018 порвет всех. Такие шутки могут плохо для него закончиться»

Бубнов: «Мутко сказал Медведеву, что Россия на ЧМ-2018 порвет всех. Такие шутки могут плохо для него закончиться»

15 мая 2017, 20:44
23

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что на предстоящем Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира 2018 года сборная России максимум сможет выйти из группы.

«Кто как специалист сильнее – Бердыев, Черчесов, Каррера? Каррера сильнее Черчесова, он с Конте работал в сборной Италии. У Массимо больше опыта, чем у Черчесова по работе в сборной. Максимум на что может рассчитывать наша сборная на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 – выход из группы. А Мутко сказал Дмитрию Медведеву, что порвем всех. Такие шутки могут плохо для него закончиться», – сказал Бубнов.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​

Источник: Спорт FM
Кубок конфедераций Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Каррера Массимо Мутко Виталий Бубнов Александр
Комментарии (23)
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Chernyi Lis
1494871095
это же мутко..слова не авторитетны..
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panmon
1494871600
Судя по происходящему в нашем футболе - Мудко может вообще о чем угодно говорить, виновным все равно будет кто-то другой... увы
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алекс88
1494871902
Да даже если последнее место займут...скажут это подготовка...много молодёжи...только наигрываем комбинации...ничего страшного....к чм мы будем в фаворитах....и как всегда все это говно схавают
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kykyi
1494873136
Да ничего ему не будет. мы привыкли к брехне. Путин тоже клялся на крови, что догоним и перегоним по уровню жизни Португалию, и что, кто нибудь ему напомнил об этом, кто нибудь спросил о результатах. Терпилам можно брехать что угодно. " На дурак не нужен нож, ему с три короба наврешь, и делай с ним, что хошь" Кот Базилио и лиса Алиса.
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endorfin
1494877389
На что Медведев ответил "хороших исполнителей нет, но вы держитесь".
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STAFOR13
1494884959
Одни слова... а на деле лимит и полное уничтожение футбола в России, т.е полный 0. Тому же Медведеву плевать, на людей кто любит этот вид спорта... жаль что никакие меры не предпринимаются.
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Firevet
1494886878
Ну мистер мутень, сколько можно то ересью серить)) аж тошнит Тебя самого как тузика отправят)
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slawianka
1494901550
А воз и ныне там...(
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евгений сергеевичч
1494957093
это сколько же надо выжрать что бы такое ляпнуть
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Popularov
1495279129
Мирча Луческу сказал ПРАВДУ! Мутко ПОРВАЛ всех! Это действительно так получилось, но не без помощи Федуна, Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС. Это они приложили свои руки для такого безобразного и СКАНДАЛЬНОГО судейства в пользу Спартака - против Зенита ! Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова и Краснодара. Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд. И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака! Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально выключили из реальной борьбы за золото! Почему в этом сезоне, почти в каждом туре, СКАНДАЛЬНО судили арбитры в пользу Спартака! Почти все спорные и предвзятые моменты в играх с участием Спартака трактовались в пользу Спартака! А Мутко ПРИКРЫВАЛ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ и оправдывал его!!! Посмотрите все высказывания Мутко по поводу СКАНДАЛЬНОГО судейства в этом сезоне 2016/17 и вам ВСЁ СТАНЕТ понятно, за счёт какой цены федуновского вопроса, Мутко выгораживал скандальных судей и оправдывал их скандальное судейство в пользу Спартака, в ущерб Зениту и другим командам. Бесплатно, так никто и никогда не будет РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищать интересы Спартака. Вот и Андрей Червиченко, повидавший многое, очень и СИЛЬНО удивился такому РАЗВОРОТУ Мутко в сторону Спартака. А мы то знаем, что Мутко из штаба Зенита и тут такой резкий РАЗВОРОТ на 360 градусов для помощи Спартаку! Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!! Это нонсенс, но это НЕОСПОРИМЫЙ факт!!! Все судейские скандалы в матчах этого сезона 2016/17, с участием Спартака, это только подтверждают! Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!! Мутко предал Зенит и отдал его на растерзание Федуну и его подшефным скандальным арбитрам!!! Бесплатно только кошки родятся, а кое-кто на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛ!!! Догадайтесь с первого раза, КТО ЭТО??? В угоду федуновским - Мутко полностью ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото! Результат предательства Мутко - НЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ первое место Спартака, а Зенит ПРОЛЕТЕЛ мимо золота и Лиги чемпионов! Как теперь Мутко, после такого предательства, будет смотреть в глаза Алексею Миллеру??? Федун доволен и смеётся, он всех ПОИМЕЛ, а Зениту и Луческу не до смеха. ЦСКА второй и в Лиге чемпионов, а Зенит, благодаря Мутко, пролетает мимо Лиги! Пусть Зенит скажет за это спасибо Мутко! Президент РФС очень постарался на БЛАГО Спартака и во вред Зениту! Кое-кто на этом очень ХОРОШО заработал! Алексей Миллер! Вам большой и пламенный спартаковский ПРИВЕТ от Мутко!
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