Бубнов: «Мутко сказал Медведеву, что Россия на ЧМ-2018 порвет всех. Такие шутки могут плохо для него закончиться»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что на предстоящем Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира 2018 года сборная России максимум сможет выйти из группы.

«Кто как специалист сильнее – Бердыев, Черчесов, Каррера? Каррера сильнее Черчесова, он с Конте работал в сборной Италии. У Массимо больше опыта, чем у Черчесова по работе в сборной. Максимум на что может рассчитывать наша сборная на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 – выход из группы. А Мутко сказал Дмитрию Медведеву, что порвем всех. Такие шутки могут плохо для него закончиться», – сказал Бубнов.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​