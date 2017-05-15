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    Бубнов: «Мутко сказал Медведеву, что Россия на ЧМ-2018 порвет всех. Такие шутки могут плохо для него закончиться»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что на предстоящем Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира 2018 года сборная России максимум сможет выйти из группы.

    «Кто как специалист сильнее – Бердыев, Черчесов, Каррера? Каррера сильнее Черчесова, он с Конте работал в сборной Италии. У Массимо больше опыта, чем у Черчесова по работе в сборной. Максимум на что может рассчитывать наша сборная на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 – выход из группы. А Мутко сказал Дмитрию Медведеву, что порвем всех. Такие шутки могут плохо для него закончиться», – сказал Бубнов.

    Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​

    Источник: Спорт FM

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    15.05.2017 20:44
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1426

      VSt 31 мая 2017, 23:23

      Мутко буровит то, что буровит, ибо давно в неадеквате. А вот что происходит с тем, кто Мутко слушает? Тоже ума лишился?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 20 мая 2017, 14:18

      Мирча Луческу сказал ПРАВДУ!
      Мутко ПОРВАЛ всех!
      Это действительно так получилось, но не без помощи Федуна, Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС.
      Это они приложили свои руки для такого безобразного и СКАНДАЛЬНОГО судейства в пользу Спартака - против Зенита !
      Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова и Краснодара.
      Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд.
      И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака!
      Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально выключили из реальной борьбы за золото!
      Почему в этом сезоне, почти в каждом туре, СКАНДАЛЬНО судили арбитры в пользу Спартака!
      Почти все спорные и предвзятые моменты в играх с участием Спартака трактовались в пользу Спартака!
      А Мутко ПРИКРЫВАЛ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ и оправдывал его!!!
      Посмотрите все высказывания Мутко по поводу СКАНДАЛЬНОГО судейства в этом сезоне 2016/17 и вам ВСЁ СТАНЕТ понятно, за счёт какой цены федуновского вопроса, Мутко выгораживал скандальных судей и оправдывал их скандальное судейство в пользу Спартака, в ущерб Зениту и другим командам.
      Бесплатно, так никто и никогда не будет РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищать интересы Спартака.
      Вот и Андрей Червиченко, повидавший многое, очень и СИЛЬНО удивился такому РАЗВОРОТУ Мутко в сторону Спартака.
      А мы то знаем, что Мутко из штаба Зенита и тут такой резкий РАЗВОРОТ на 360 градусов для помощи Спартаку!
      Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!! Это нонсенс, но это НЕОСПОРИМЫЙ факт!!!
      Все судейские скандалы в матчах этого сезона 2016/17, с участием Спартака, это только подтверждают!
      Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!!
      Мутко предал Зенит и отдал его на растерзание Федуну и его подшефным скандальным арбитрам!!!
      Бесплатно только кошки родятся, а кое-кто на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛ!!!
      Догадайтесь с первого раза, КТО ЭТО???
      В угоду федуновским - Мутко полностью ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото!
      Результат предательства Мутко - НЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ первое место Спартака, а Зенит ПРОЛЕТЕЛ мимо золота и Лиги чемпионов!
      Как теперь Мутко, после такого предательства, будет смотреть в глаза Алексею Миллеру???
      Федун доволен и смеётся, он всех ПОИМЕЛ, а Зениту и Луческу не до смеха.
      ЦСКА второй и в Лиге чемпионов, а Зенит, благодаря Мутко, пролетает мимо Лиги!
      Пусть Зенит скажет за это спасибо Мутко!
      Президент РФС очень постарался на БЛАГО Спартака и во вред Зениту!
      Кое-кто на этом очень ХОРОШО заработал!
      Алексей Миллер!
      Вам большой и пламенный спартаковский ПРИВЕТ от Мутко!

      -2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Popularov 24 мая 2017, 15:42

      вот несколько выдержек из твоего комента
      Мутко из штаба Зенита
      Мутко пошел ПРОТИВ ЗЕНИТА!!!
      ЦСКА второй и в Лиге чемпионов, а Зенит, благодаря Мутко, пролетает мимо Лиги!
      тоесть получается раньше зенит так сказать "заслужено" побеждал когда мудко был за них ?

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Popularov 24 мая 2017, 15:43

      а вообще каждый год подобные коменты в адрес команды чемпиона

      0
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      ...
      Рейтинг: +1426

      VSt > Popularov 31 мая 2017, 23:29

      О чем это ты, дружище Popularov ?
      Это всё про футбол, что-ли? А то, что на поле происходит, кто как реально на поле мяч гоняет, вообще не важно? Если я правильно понял, золотые медали Мутко в кабинете распределяет?
      А если он решит, что в следующем году первым должен быть Арсенал из Тулы, тоже получится?

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 16 мая 2017, 20:51

      это сколько же надо выжрать что бы такое ляпнуть

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > евгений сергеевичч 17 мая 2017, 15:53

      он под коксом походу был

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 мая 2017, 06:19

      что один,что другой не следят за метлой...

      1
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      Рейтинг: +115

      slawianka 16 мая 2017, 05:25

      А воз и ныне там...(

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 мая 2017, 04:59

      Да он и шутит, потому что ему как с гуся вода... Знает что ничего ему не сделают, даже если сольют все матчи...

      1
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      Рейтинг: +110

      Firevet 16 мая 2017, 01:21

      Ну мистер мутень, сколько можно то ересью серить)) аж тошнит
      Тебя самого как тузика отправят)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 мая 2017, 00:49

      Одни слова... а на деле лимит и полное уничтожение футбола в России, т.е полный 0. Тому же Медведеву плевать, на людей кто любит этот вид спорта... жаль что никакие меры не предпринимаются.

      1
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      Рейтинг: +39

      endorfin 15 мая 2017, 22:43

      На что Медведев ответил "хороших исполнителей нет, но вы держитесь".

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 мая 2017, 21:43

      Так это не шутка была) муток серьезно говорил) просто надо ж соображать кому говорить - медведеву про футбол можно че угодно лепить)

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