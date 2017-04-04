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  • Матч «Краснодар» – ЦСКА обслужит Иванов, «Спартак» и «Уфу» рассудит Лапочкин

Матч «Краснодар» – ЦСКА обслужит Иванов, «Спартак» и «Уфу» рассудит Лапочкин

4 апреля 2017, 18:40
7

Стали известны арбитры, получившие назначения на поединки 22-го тура РФПЛ.

Центральный матч между «Краснодаром» и ЦСКА обслужит ростовчанин Сергей Иванов. Встречу лидера чемпионата «Спартака» с «Уфой» доверено судить Сергею Лапочкину из Санкт-Петербурга.

«Зенит» – «Анжи»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты – Константин Шаламберидзе (Москва), Рафаэль Ильясов (Казань).

«Терек» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов» – «Амкар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Тихон Калугин (Москва), Ринат Деушев (Москва).

«Уфа» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Николай Богач (Люберцы); Арам Петросян (Бронницы).

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь).

«Урал» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва).

«Томь» – «Рубин»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Краснодар ЦСКА Локомотив Ростов Зенит Анжи Оренбург Арсенал Рубин Урал Ахмат Крылья Советов Амкар-Пермь Томь Лапочкин Сергей Иванов Cергей
Комментарии (7)
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Чеба
1491320645
Делаем ставки! Какого судью после тура будут обсуждать? Ставлю на Сухого)))
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Obojaemiy
1491325436
конечно Сухой молодой неизвестный. Будет бояться судить против Зенита. Тут победа Зенита очевидна!
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policepnz
1491327408
из Санкт-Петербурга...))
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АлёшкА91
1491328438
Вперед Спартак!!!
Ответить
Мары
1491360367
Вперёд Акбар!
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