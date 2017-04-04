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    Матч «Краснодар» – ЦСКА обслужит Иванов, «Спартак» и «Уфу» рассудит Лапочкин

    Стали известны арбитры, получившие назначения на поединки 22-го тура РФПЛ.

    Центральный матч между «Краснодаром» и ЦСКА обслужит ростовчанин Сергей Иванов. Встречу лидера чемпионата «Спартака» с «Уфой» доверено судить Сергею Лапочкину из Санкт-Петербурга.

    «Зенит» – «Анжи»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты – Константин Шаламберидзе (Москва), Рафаэль Ильясов (Казань).

    «Терек» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

    «Крылья Советов» – «Амкар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Тихон Калугин (Москва), Ринат Деушев (Москва).

    «Уфа» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).

    «Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Николай Богач (Люберцы); Арам Петросян (Бронницы).

    «Локомотив» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь).

    «Урал» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва).

    «Томь» – «Рубин»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

    Источник: РФС

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    04.04.2017 18:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 апреля 2017, 05:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вперёд Акбар!

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 4 апреля 2017, 20:53

      Вперед Спартак!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 4 апреля 2017, 20:36

      из Санкт-Петербурга...))

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 4 апреля 2017, 20:03

      конечно Сухой молодой неизвестный. Будет бояться судить против Зенита. Тут победа Зенита очевидна!

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 4 апреля 2017, 18:44

      Делаем ставки! Какого судью после тура будут обсуждать? Ставлю на Сухого)))

      1
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      Рейтинг: +157

      Huberman > Чеба 4 апреля 2017, 18:44

      Вангуешь прям!

      1
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Чеба 4 апреля 2017, 19:35

      да цыган ещё до тура начнёт обсуждать,карма у него такая)

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