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  • Мутко: «Сборной России для подготовки к ЧМ-2018 будут созданы все условия»

Мутко: «Сборной России для подготовки к ЧМ-2018 будут созданы все условия»

21 марта 2017, 10:21
8

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что на данный момент ведутся переговоры по проведению осенью товарищеских матчей сборной России против серьезных соперников.

Напомним, что в марте команда Станислава Черчесова проведет игру с Кот-д'Ивуаром (24 марта в Краснодаре) и Бельгией (28 марта в Сочи). Перед стартом домашнего Кубка конфедераций россияне 5 июня сыграют в Будапеште с Венгрией, а 9 июня встретятся в Москве с Чили.

«Сейчас сборной предстоит сыграть два серьезных матча, а потом два в июне перед Кубком конфедераций. А далее мы работаем. Крайне сложно будет в сентябре подобрать соперника, потому что практически все континенты играют квалификацию, а в октябре и ноябре проблем для нас не создается, и мы уже ведем переговоры с серьезными сборными. Я говорил, что мы будем делать все, чтобы играть с топовыми сборными, что мы и делаем.

Для подготовки к чемпионату мира будут создаваться все условия. Все возможное со стороны РФС будет сделано. Конечно, многое будет зависеть от тренера и ребят, насколько они поймут, что за ними страна, болельщики. Это домашний чемпионат мира. Вот от этого многое будет зависеть», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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and4ever86
1490083876
Этот человек действительно думает, что за 3 матча можно научить играть тех, кто никогда этого не умел? Какие условия не создавай, но если те кого у нас называют футболистами не хотят играть, пахать, рвать и бороться, ты ничего не сделаешь. Как говорится в одном анекдоте, надо не кровати менять, а бл91дей! А если кто скажет, что у нас не на кого менять, я готов в лицо плюнуть. Значит их надо менять, значит искать не умеют. В стране с 145 миллионным населением, в которой есть футбольные традиции не может не быть 20 талантливых игроков.
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84aivengo
1490083957
кальян,вечеринки,шампанское....
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Александр Домаза
1490084563
никто и не сомневался. только будет ли результат?
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la verdad
1490084869
Главное допинга побольше приготовь, как для олимпиады в Сочи :))) И мы чемпионы!!!
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Амба Нагорск
1490088743
Но самые лучшие условия я создал для биатлонисток, - подумал он про себя...
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Болельщик Реал Мадрида
1490094244
Для сборной России, будут созданны все условия для того, чтобы снова облажаться. У нас для сборной эти условия самые лучшие в мире.
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Александр52
1490471913
А почему, после провала на Евро, не прошла идея выставить любительскую сборную, без жирных котов ? Мы бы за них болели.
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erma
1490548074
Поздно, ты уже сделал все, что мог. Так и войдет в историю как "лимитчик Мутко".
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