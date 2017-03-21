Мутко: «Сборной России для подготовки к ЧМ-2018 будут созданы все условия»

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что на данный момент ведутся переговоры по проведению осенью товарищеских матчей сборной России против серьезных соперников.

Напомним, что в марте команда Станислава Черчесова проведет игру с Кот-д'Ивуаром (24 марта в Краснодаре) и Бельгией (28 марта в Сочи). Перед стартом домашнего Кубка конфедераций россияне 5 июня сыграют в Будапеште с Венгрией, а 9 июня встретятся в Москве с Чили.

«Сейчас сборной предстоит сыграть два серьезных матча, а потом два в июне перед Кубком конфедераций. А далее мы работаем. Крайне сложно будет в сентябре подобрать соперника, потому что практически все континенты играют квалификацию, а в октябре и ноябре проблем для нас не создается, и мы уже ведем переговоры с серьезными сборными. Я говорил, что мы будем делать все, чтобы играть с топовыми сборными, что мы и делаем.

Для подготовки к чемпионату мира будут создаваться все условия. Все возможное со стороны РФС будет сделано. Конечно, многое будет зависеть от тренера и ребят, насколько они поймут, что за ними страна, болельщики. Это домашний чемпионат мира. Вот от этого многое будет зависеть», – сказал Мутко.