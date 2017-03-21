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    Мутко: «Сборной России для подготовки к ЧМ-2018 будут созданы все условия»

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что на данный момент ведутся переговоры по проведению осенью товарищеских матчей сборной России против серьезных соперников.

    Напомним, что в марте команда Станислава Черчесова проведет игру с Кот-д'Ивуаром (24 марта в Краснодаре) и Бельгией (28 марта в Сочи). Перед стартом домашнего Кубка конфедераций россияне 5 июня сыграют в Будапеште с Венгрией, а 9 июня встретятся в Москве с Чили.

    «Сейчас сборной предстоит сыграть два серьезных матча, а потом два в июне перед Кубком конфедераций. А далее мы работаем. Крайне сложно будет в сентябре подобрать соперника, потому что практически все континенты играют квалификацию, а в октябре и ноябре проблем для нас не создается, и мы уже ведем переговоры с серьезными сборными. Я говорил, что мы будем делать все, чтобы играть с топовыми сборными, что мы и делаем.

    Для подготовки к чемпионату мира будут создаваться все условия. Все возможное со стороны РФС будет сделано. Конечно, многое будет зависеть от тренера и ребят, насколько они поймут, что за ними страна, болельщики. Это домашний чемпионат мира. Вот от этого многое будет зависеть», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    21.03.2017 10:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3120

      erma 26 марта 2017, 20:07

      Поздно, ты уже сделал все, что мог. Так и войдет в историю как "лимитчик Мутко".

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 25 марта 2017, 22:58

      А почему, после провала на Евро, не прошла идея выставить любительскую сборную, без жирных котов ? Мы бы за них болели.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 марта 2017, 14:04

      Для сборной России, будут созданны все условия для того, чтобы снова облажаться. У нас для сборной эти условия самые лучшие в мире.

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 21 марта 2017, 12:32

      Но самые лучшие условия я создал для биатлонисток, - подумал он про себя...

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 марта 2017, 11:27

      Главное допинга побольше приготовь, как для олимпиады в Сочи :))) И мы чемпионы!!!

      1
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 21 марта 2017, 11:22

      никто и не сомневался. только будет ли результат?

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 марта 2017, 11:12

      кальян,вечеринки,шампанское....

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 21 марта 2017, 11:11

      Этот человек действительно думает, что за 3 матча можно научить играть тех, кто никогда этого не умел?
      Какие условия не создавай, но если те кого у нас называют футболистами не хотят играть, пахать, рвать и бороться, ты ничего не сделаешь.
      Как говорится в одном анекдоте, надо не кровати менять, а бл91дей! А если кто скажет, что у нас не на кого менять, я готов в лицо плюнуть. Значит их надо менять, значит искать не умеют. В стране с 145 миллионным населением, в которой есть футбольные традиции не может не быть 20 талантливых игроков.

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