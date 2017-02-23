Участники 1/8 финала Лиги чемпионов установили рекорд результативности первых матчей стадии

В поединках 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедших 14-15 и 21-22 февраля, был установлен рекорд по количеству забитых мячей в первых матчах данной стадии.

В сумме 16 команд сумели отличиться 34 раза. Наибольший вклад в такую голевую феерию внесли «Манчестер Сити» с «Монако», наколотившие в очной встрече восемь мячей на двоих. По шесть голов было забито в матчах «Бавария» – «Арсенал» и «Байер» – «Атлетико». Игры с участием «Реала» и «Наполи», а также «ПСЖ» и «Барселоны» порадовали зрителей четырьмя результативными атаками.

Прежний рекорд (26 голов) датирован сезоном-2013/14. Также 34 гола было забито в поединках 1/8 финала в сезоне-2011/12, правда уже в ответных встречах.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

Порту – Ювентус – 0:2

Севилья – Лестер Сити – 2:1

Байер – Атлетико – 2:4

Манчестер Сити – «Монако – 5:3

Бавария – Арсенал – 5:1

Реал – Наполи – 3:1

ПСЖ – Барселона – 4:0

Бенфика – Боруссия Д – 1:0