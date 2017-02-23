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    Участники 1/8 финала Лиги чемпионов установили рекорд результативности первых матчей стадии

    В поединках 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедших 14-15 и 21-22 февраля, был установлен рекорд по количеству забитых мячей в первых матчах данной стадии.

    В сумме 16 команд сумели отличиться 34 раза. Наибольший вклад в такую голевую феерию внесли «Манчестер Сити» с «Монако», наколотившие в очной встрече восемь мячей на двоих. По шесть голов было забито в матчах «Бавария»«Арсенал» и «Байер»«Атлетико». Игры с участием «Реала» и «Наполи», а также «ПСЖ» и «Барселоны» порадовали зрителей четырьмя результативными атаками.

    Прежний рекорд (26 голов) датирован сезоном-2013/14. Также 34 гола было забито в поединках 1/8 финала в сезоне-2011/12, правда уже в ответных встречах.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

    Порту – Ювентус – 0:2

    Севилья – Лестер Сити – 2:1

    Байер – Атлетико – 2:4

    Манчестер Сити – «Монако – 5:3

    Бавария – Арсенал – 5:1

    Реал – Наполи – 3:1

    ПСЖ – Барселона – 4:0

    Бенфика – Боруссия Д – 1:0

    Источник: УЕФА

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    23.02.2017 03:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 февраля 2017, 02:25

      Красота!!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 февраля 2017, 09:26

      Отличный тур!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 февраля 2017, 03:33

      А Лестер та может пройти и дальше! Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Luis Figo 23 февраля 2017, 06:11

      Забей на него. Пусть лучше проблемы решает в премьер-лиге.

      1
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