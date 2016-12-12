В Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 12 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что на этой стадии встретятся победители групп с клубами, занявшими вторые места. Также на этой стадии представители одной страны будут разведены по разным парам.

Победители групп: «Арсенал», «Лестер» (оба – Англия), «Атлетико», «Барселона» (оба – Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Ювентус», «Наполи» (оба – Италия), «Монако» (Франция).

Вторые места: «Бенфика», «Порту» (оба – Португалия), «Бавария», «Байер» (оба – Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Реал», «Севилья» (оба – Испания).

Старт жеребьевки запланирован на 14:00 по московскому времени.