Лига 1. «Генгам» поднялся в зону ЛЕ, обыграв «Лилль», и другие результаты

В матче девятого тура Лиги 1 «Генгам» оказался сильнее «Лилля» благодаря голу Слоана Прива – 1:0.
Эта победа позволила «Генгаму» выйти на пятое место, «Лилль» остался на 18-й позиции.
В других матчах тура «Лорьян» уступил «Нанту», «Монпелье» обыграл «Кан», «Бастия» проиграла «Анжеру».
Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур
Гол: 1:0 – Прива, 32.
Голы: 0:1 – Бамму, 42; 0:2 – Жилле, 74; 1:2 – Хамель, 80.
Голы: 1:0 – Нинга, 3; 1:1 – Йахия, 8; 2:1 – Муни, 65; 2:2 – Сантини, 69; 3:2 – Нинга, 77.
Удаления: Муни – нет.
Голы: 0:1 – Дидиу, 26; 1:1 – Бифума, 45; 1:2 – Дидиу, 65.
Источник: Бомбардир.ру