Лига 1. «Генгам» поднялся в зону ЛЕ, обыграв «Лилль», и другие результаты

В матче девятого тура Лиги 1 «Генгам» оказался сильнее «Лилля» благодаря голу Слоана Прива – 1:0.

Эта победа позволила «Генгаму» выйти на пятое место, «Лилль» остался на 18-й позиции.

В других матчах тура «Лорьян» уступил «Нанту», «Монпелье» обыграл «Кан», «Бастия» проиграла «Анжеру».

Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур

Генгам – Лилль – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Прива, 32.

Лорьян – Нант – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бамму, 42; 0:2 – Жилле, 74; 1:2 – Хамель, 80.

Монпелье – Кан – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Нинга, 3; 1:1 – Йахия, 8; 2:1 – Муни, 65; 2:2 – Сантини, 69; 3:2 – Нинга, 77.

Удаления: Муни – нет.

Бастия – Анжер – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Дидиу, 26; 1:1 – Бифума, 45; 1:2 – Дидиу, 65.

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