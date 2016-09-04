Отбор ЧМ-2018. Германия разгромила Норвегию и другие результаты

Германия в стартовом матче отбора ЧМ-2018 разгромила на выезде Норвегию. Поединок завершился со счетом 3:0, а дублем в этой встрече отличился нападающий Томас Мюллер. Шотландия также удачно начала квалификацию, разгромив на выезде Мальту. Хет-трик в этом матче на счету форварда «Халла» Роберта Снодграсса.

Чехия и Северная Ирландия, а также Румыния и Черногория поделили очки в 1-м туре.

Отбор ЧМ-2018. Европа. 1-й тур

Чехия – Северная Ирландия – 0:0 (0:0)

Норвегия – Германия – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мюллер, 15; 0:2 – Киммих, 45; 0:3 – Мюллер, 60.

Мальта – Шотландия – 1:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Снодграсс, 9; 1:1 – Эффонг, 13; 1:2 – Мартин, 53; 1:3 – Снодграсс, 61 (с пенальти); 1:4 – Флетчер, 41; 1:5 – Снодграсс, 84.

Румыния – Черногория – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Попа, 85; 1:1 – Йоветич, 87.