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РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар», «Спартак» увозит три очка из Махачкалы

28 августа 2016, 23:22
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В матче 5-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» в гостях не сумел добиться победы над «Уралом», пропустив гол на последних минутах игры – 1:1. «Ростов» проиграл «Тереку» на выезде со счетом 2:1. С тем же результатом «Локомотив» с Юрием Семиным на посту главного тренера обыграл «Краснодар».

Московский «Спартак» на выезде уверенно взял три очка в противоборстве с махачкалинским «Анжи».

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Джано, 18. 0:2 – Промес, 81.

Анжи: Беленов, Тигиев, Ямбере, Лазич, Гасанов, Маевский (Менса, 57), Георгиевский (Газимагомедов, 79), Бериша, Мусалов, Эбесилио (Обертан, 63), Будковский.

Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Ромуло, 74), Промес (Мельгарехо, 90), Зобнин, Зе Луиш.

Предупреждения: Мусалов, 52. Ямбере, 57. Лазич, 62. Менса, 86 – Ещенко, 37. Кутепов, 65. Фернандо, 68.

Удаление: Ещенко, 72.

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Власов, 48; 1:1 – Лунгу, 87.

Урал: Арапов, Динга, Данцев (Коробов, 68), Фонтанелло, Кулаков, Жуков (Павлюченко, 78), Меркулов, Фидлер, Емельянов, Павленко (Чантурия, 64), Лунгу.

Арсенал: Фильцов, Горбатюк, Беляев, Денисов, Шешуков, Тесак, Форбс, Рыжков (Фримпонг, 69 – Аппаев, 90), Стеклов, Власов, Шевченко (Горбанец, 79).

Предупреждения: нет – Денисов, 57, Горбанец, 85.

Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Самедов, 41; 1:1 – Смолов, 48 (с пенальти); 1:2 – Хенти, 56 (с пенальти).

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Мартынович, Калешин (Быстров, 71), Газинский, Ахмедов (Торбинский, 64), Перейра, Ари, Подберезкин (Жоаозиньо, 64), Смолов.

Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Тарасов, Миранчук, Ндинга (Михалик, 92), Самедов, Майкон (Коломейцев, 55), Хенти (Шкулетич, 86).

Предупреждения: Торбинский, 90 – Чорлука, 45; Тарасов, 78; Денисов, 85.

Терек (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Новосельце, 31; 1:1 – Балай, 33; 2:1 – Анхель, 35.

Терек: Городов, Уциев, Адилсон, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов (Брызгалов, 79), Грозав (Роши, 72), Митришев (Торже 65), Балай.

Ростов: Джанаев, Киреев, Терентьев, Новосельцев, Кудряшов (Эзатолахи, 42), Гацкан, Байрамян (Думбия, 82), Ерохин, Калачев, Бухаров (Полоз, 74), Азмун.

Предупреждения: Семенов, 31; Уциев, 53 – Бухаров, 40; Эзатолахи, 51; Гацкан, 53, 70; Калачев, 64.

Удаления: Гацкан, 70.

Крылья Советов (Самара) – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Игбун, 83 (пенальти).

Крылья Советов: Лория, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 85), Родич, Башкиров, Ткачев (Паскуато, 79), Чочиев, Бруно (Мбакогу, 52), Яхович.

Уфа: Шелия, Аликин, Никитин, Васин, Засеев (Кротов, 80), Сухов, Стоцкий, Игбун, Зубарев (Ванек, 69), Безденежных, Абдулавов (Фатай, 75).

Предупреждения: Чочиев, 66 – Стоцкий, 50; Аликин, 61; Зубарев, 65; Аликин, 88.

Удаления: нет – Аликин, 88.

Зенит (Санкт-Петербург) – Амкар (Пермь) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жулиано, 22; 2:0 – Жулиано, 32; 3:0 – Кришито, 89.

Зенит: М. Кержаков, Кришито, Нету, Гарай, Смольников (Анюков, 68), Витсель, Хави Гарсия, Жулиано, Шатов, Кокорин (Юсупов, 68), Дзюба (А. Кержаков, 75).

Амкар: Селихов, Милькович, Джикия, Зайцев, Занев, Баланович, Комолов (Гиголаев, 59), Бодул (Йовичич, 36), Огуде, Идову, Чума (Шиндер, 73).

Томь (Томск) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Еременко, 54.

Томь: Коченков, Бордачев, Пульич, Дьяков, Комбаров (Попов, 68), Тишкин, Дроппа (Ковальчук, 68), Чуперка, Бикфалви (Касьян, 81), Пугин, Самодин.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (А.Березуцкий, 37), В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Миланов (Страндберг, 46), Еременко, Головин, Ионов (Натхо, 75).

Предупреждения: Тишкин, 72 – Щенников, 68; Дзагоев, 77.

Удаление: Пугин, 90 – нет.

Голы: 1:0 – Ефремов, 45; 1:1 – Канунников, 90.

Оренбург: Абакумов, Андреев, Кацалапов, Ойеволе, Полуяхтов, Воробьев (Шогенов, 77), Бамба (Маркелов, 90), Ефремов, Померко, Афонин, Саная (Делькин, 83).

Рубин: Рыжиков, Бауэр (Жемалетдинов, 80), Самбрано, Санчес, Бергстрем, Оздоев (Рочина, 65), Камболов, Ахметов (Гарсия, 46), Канунников, Ткачук, Портнягин.

Предупреждения: Саная, 23; Кацалапов, 39; Афонин, 66; Маркелов, 90 – Бауэр, 26.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Уфа Зенит Ростов ЦСКА Спартак Локомотив Краснодар Ахмат Оренбург Томь Анжи Амкар-Пермь Рубин Урал Арсенал Зенит
Комментарии (111)
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MaxSpartakM
1472277706
Уверен Амкар и Томь закончат свои матчи в меньшинстве и скорее всего поставят в каждом матче по 11-метровому , так что ребята из славного города Томск и города героя Пермь, накажите жалкое подобие "БОМЖЕКОНЕЙ"
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Фан666
1472278975
Амкар вперед! мы верим в команду и ненавидим Зенит!
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Rzn_za_cska
1472286946
Цска только победа Амкар победа Рубин ничья Спартак победа Локо ничья либо проигрыш Ростов ничья Урал победа
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Kollljan
1472318737
Да. Надо признать - не умеет ЦСКА побеждать честно.
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Legioner-05
1472358642
Спартак можно обыграть,так что нужно будет очень сильно сыграть и отобрать очки у Спартака))
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seawave
1472375197
онжи-сраптак....., какой нелегкий выбор, даже не знаю, кого и поддержать в этом противостоянии...
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sife
1472408404
Ростов проститутки, видно что мудаки матч, как можно защитникам так пропускать игроков?
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bzfar
1472416027
Всех болельщиков Спартака с победой и с хорошей игрой!
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Алекc
1472416167
Всех КБ с Победой!!! Парни молодцы!
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Daxa09
1472417228
Спартак в этом году явно сильнее прошлогоднего Спартака
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