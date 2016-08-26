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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)
Помощники:
Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва)
Резервный судья:
Александр Борисов (Самара)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Материалы

Крылья Советов - Уфа

26.08.2016, Пятница, 18:30 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 5 тур Крылья Советов - Уфа Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
6 мая, пятница 18:00 Крылья Советов 1:0 Уфа
13 тур
23 октября, пятница 17:00 Уфа 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +45

    ск122 27 августа 2016, 13:39

    Уфа - молодцы.

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    Рейтинг: +25

    Макс В 26 августа 2016, 20:14

    Крылья вперёд!!!

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