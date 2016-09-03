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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Сергей Суховерхов (Воронеж), Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Материалы

Анжи - Спартак

28.08.2016, Воскресенье, 21:30 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 5 тур Анжи - Спартак Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
18 марта, пятница 19:30 Анжи 0:4 Спартак
7 тур
29 августа, суббота 19:30 Спартак 1:2 Анжи
Товарищеские матчи 2015

28 февраля, суббота 16:00 Спартак 1:0 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
17 марта, понедельник 19:00 Спартак 2:2 Анжи
13 тур
20 октября, воскресенье 13:30 Анжи 0:1 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
28 апреля, воскресенье 13:30 Спартак 2:0 Анжи
12 тур
20 октября, суббота 13:30 Анжи 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
22 апреля, воскресенье 16:30 Спартак 0:3 Анжи
34 тур
12 марта, понедельник 19:00 Анжи 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
14 августа, воскресенье 19:15 Спартак 3:0 Анжи
5 тур
17 апреля, воскресенье 19:30 Анжи 2:1 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
23 тур
3 октября, воскресенье 16:15 Анжи 0:1 Спартак
9 тур
6 мая, четверг 21:00 Спартак 3:0 Анжи
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
7 августа, среда 00:00 Спартак 2:1 Анжи
5 тур
31 марта, воскресенье 00:00 Анжи 3:3 Спартак
Чемпионат России 2001
27 тур
20 октября, суббота 00:00 Спартак 2:1 Анжи
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Анжи 1:2 Спартак
Чемпионат России 2000
22 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Анжи 0:2 Спартак
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +158

    dimon2602 30 августа 2016, 17:26

    Нужно всегда так играть молодцы, еще бы реализацию повысить мешками били бы

    -1
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    Рейтинг: +22

    777Foma777 28 августа 2016, 23:20

    игра говно

    0
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    Рейтинг: +7

    Spartak1220 28 августа 2016, 23:15

    ну и что вы теперь скажете

    -2
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 28 августа 2016, 22:34

    Да, похоже сложная игра будет.

    0
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    Рейтинг: +62

    Altayvovan 28 августа 2016, 22:05

    Откуда инфа что у Зе Луиша 99 номер?

    0
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    Рейтинг: +7

    Spartak1220 28 августа 2016, 21:49

    гоооооооооооооол

    -2
    Ответить
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    Рейтинг: +74

    whitenigger24 28 августа 2016, 19:43

    Какое животное время назначает? У нас так то страна не маленькая. И ни фига в пол второго ночи смотреть не угарно. Ублюдки.

    6
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > whitenigger24 28 августа 2016, 21:34

    Да еще и в воскресенье! Это они так за аудиторию борятся...

    5
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    Рейтинг: +44

    AlMann 28 августа 2016, 09:47

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Овцелюбы против свинолюбов ... Какой-то съезд зоофилов.

    -8
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > AlMann 28 августа 2016, 21:31

    И только бомжам съехаться не куда...

    3
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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 25 августа 2016, 10:54

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Спартак позорно проиграет, однако. Вперед Анжи!

    -10
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    Рейтинг: +62

    Altayvovan > chempion_cska 28 августа 2016, 22:07

    А любители конины что тут делают?

    0
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    Рейтинг: +7

    Spartak1220 22 августа 2016, 11:52

    СПАРТАК ВПЕРЕД ЗА ПОБЕДОЙ!!!

    -1
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    Рейтинг: +7

    Spartak1220 > Spartak1220 28 августа 2016, 23:14

    ну что теперь скажете

    0
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