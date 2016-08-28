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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Спартак
Анжи - Спартак: обзор матча 28 августа 2016
Анжи
28.08.2016, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
18'
Джано
81'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Спартак
90'
+1
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
К. Промес
Желтая карточка
Д. Менса
86'
81'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
С. Георгиевский
79'
74'
Замена
Ромуло
️️️️
Джано
72'
Вторая желтая
А. Ещенко
68'
Желтая карточка
Фернандо
65'
Желтая карточка
И. Кутепов
Замена
Г. Обертан
️️️️
Л. Эбесилио
63'
Желтая карточка
Д. Лазич
62'
Желтая карточка
С. Ямбере
57'
Замена
Д. Менса
️️️️
И. Маевский
57'
Желтая карточка
М. Мусалов
52'
37'
Желтая карточка
А. Ещенко
18'
ГОЛ! 0:1!
Джано
Пас отдал
З. Луиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
18
Иван Маевский
ЦП
3
Шамиль Гасанов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Джано
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
32
Габриэль Обертан
ПП
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
27
Ромуло
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-3-2-1
31
Беленов
17
Тигиев
4
Лазич
4
Ямбере
5
Мусалов
18
Маевский
3
Гасанов
6
Эбесилио
7
Бериша
13
Георгиевский
28
Будковский
4-3-2-1
32
Ребров
38
Ещенко
16
Боккетти
2
Кутепов
23
Комбаров
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
7
Джано
10
Промес
29
Зе Луиш
18
Маевский
6
Менса
6
Менса
18
Маевский
13
Георгиевский
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
13
Георгиевский
6
Эбесилио
32
Обертан
32
Обертан
6
Эбесилио
10
Промес
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
10
Промес
7
Джано
27
Ромуло
27
Ромуло
7
Джано
Остались в запасе
Анжи
Спартак
99
Дмитрий Щербак
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
99
Дмитрий Щербак
ЦП
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Анжи - Спартак
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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