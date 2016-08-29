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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Помощники:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Инспектор:
Эдуард Малый (Волгоград)
Материалы

Краснодар - Локомотив

28.08.2016, Воскресенье, 19:15 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 5 тур Краснодар - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:30 Краснодар 1:2 Локомотив
7 тур
30 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:0 Локомотив
1 тур
3 августа, воскресенье 21:30 Локомотив 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:3 Локомотив
4 тур
5 августа, понедельник 21:15 Локомотив 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 16:30 Локомотив 3:2 Краснодар
3 тур
4 августа, суббота 20:00 Краснодар 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
21 августа, воскресенье 20:45 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
23 апреля, суббота 18:30 Краснодар 1:4 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +504

    alex-76 29 августа 2016, 06:33

    Всех паровозов с первой победой в новом сезоне!
    С почином Юрий Палыч!

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    Рейтинг: +25

    Макс В 28 августа 2016, 23:25

    Сёмин будет в клубе, пока не поругается с руководством. А он поругается.

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    Рейтинг: +67

    Iskandero 28 августа 2016, 22:29

    Локо в ближайшее время будет на кураже, следующий матч будет крайне интересным!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 28 августа 2016, 19:25

    Быки конечно выглядят посильнее, но и ЛОКО сейчас на эмоциях, смена транера все таки, все жо*у рвать будут... ХЗ тут может быть что угодно )))

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    Рейтинг: +91

    Warrior God 28 августа 2016, 19:17

    Паровозам пора уже разогнаться,нагнуть выскочек из магнита.

    -2
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    Рейтинг: +25

    SKAUTMZK 28 августа 2016, 18:04

    Краснодар чемпион ))

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    Рейтинг: +256

    477 28 августа 2016, 08:00

    КРАСНОДАРУ ПОБЕДЫ!!!!!!!

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    Рейтинг: +504

    alex-76 26 августа 2016, 21:40

    Удачи Сёмину и его парням!

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