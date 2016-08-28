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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 28 августа 2016
Краснодар
28.08.2016, воскресенье, 19:15
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
49'
Ф. Смолов (П)
41'
А. Самедов
56'
Э. Хенти (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Локомотив
90'
+2
Замена
Т. Михалик
️️️️
Д. Ндинга
Желтая карточка
Д. Торбинский
90'
86'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Э. Хенти
85'
Желтая карточка
В. Денисов
77'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Калешин
71'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
В. Подберезкин
64'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
О. Ахмедов
64'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Хенти
54'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Майкон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Смолов
49'
45'
Желтая карточка
В. Чорлука
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-3-1-2
33
Крицюк
55
Енджейчик
4
Гранквист
14
Мартынович
17
Калешин
92
Подберезкин
10
Ахмедов
18
Газинский
10
Перейра
39
Ари
90
Смолов
4-2-2-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
39
Пейчинович
14
Чорлука
29
Денисов
88
Ндинга
23
Тарасов
19
Самедов
11
Майкон
59
Миранчук
19
Хенти
92
Подберезкин
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
92
Подберезкин
10
Ахмедов
6
Торбинский
6
Торбинский
10
Ахмедов
17
Калешин
34
Быстров
34
Быстров
17
Калешин
88
Ндинга
17
Михалик
17
Михалик
88
Ндинга
11
Майкон
18
Коломейцев
18
Коломейцев
11
Майкон
19
Хенти
32
Шкулетич
32
Шкулетич
19
Хенти
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
42
Иван Лапшов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Краснодар - Локомотив
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Инспектор:
Эдуард Малый (Волгоград)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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