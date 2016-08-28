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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Помощники:
Арам Петросян (Бронницы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Материалы

Ахмат - Ростов

28.08.2016, Воскресенье, 19:15 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 5 тур Ахмат - Ростов Молодежные команды: 2 - 2
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Ахмат 0:2 Ростов
1 тур
18 июля, суббота 21:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 19:00 Ростов 0:1 Ахмат
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 17:00 Ахмат 3:0 Ростов
1 тур
15 июля, понедельник 20:00 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Ростов 0:3 Ахмат
11 тур
5 октября, пятница 19:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
18 апреля, четверг 18:00 Ростов 0:0
(4:3)п		 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
41 тур
27 апреля, пятница 19:30 Ростов 1:1 Ахмат
35 тур
17 марта, суббота 16:30 Ахмат 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 20:30 Ахмат 1:1 Ростов
6 тур
23 апреля, суббота 16:15 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
6 августа, пятница 21:00 Ростов 1:0 Ахмат
2 тур
20 марта, суббота 14:15 Ахмат 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Ахмат 1:3 Ростов
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
15 октября, суббота 00:00 Ахмат 2:3 Ростов
11 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Ростов 1:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +767

    товрос 30 августа 2016, 08:37

    почему судьи убивают РОСТОВ?

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