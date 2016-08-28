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    РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар», «Спартак» увозит три очка из Махачкалы

    В матче 5-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» в гостях не сумел добиться победы над «Уралом», пропустив гол на последних минутах игры – 1:1. «Ростов» проиграл «Тереку» на выезде со счетом 2:1. С тем же результатом «Локомотив» с Юрием Семиным на посту главного тренера обыграл «Краснодар».

    Московский «Спартак» на выезде уверенно взял три очка в противоборстве с махачкалинским «Анжи».

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Джано, 18. 0:2 – Промес, 81.

    Анжи: Беленов, Тигиев, Ямбере, Лазич, Гасанов, Маевский (Менса, 57), Георгиевский (Газимагомедов, 79), Бериша, Мусалов, Эбесилио (Обертан, 63), Будковский.

    Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Ромуло, 74), Промес (Мельгарехо, 90), Зобнин, Зе Луиш.

    Предупреждения: Мусалов, 52. Ямбере, 57. Лазич, 62. Менса, 86 – Ещенко, 37. Кутепов, 65. Фернандо, 68.

    Удаление: Ещенко, 72.

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Власов, 48; 1:1 – Лунгу, 87.

    Урал: Арапов, Динга, Данцев (Коробов, 68), Фонтанелло, Кулаков, Жуков (Павлюченко, 78), Меркулов, Фидлер, Емельянов, Павленко (Чантурия, 64), Лунгу.

    Арсенал: Фильцов, Горбатюк, Беляев, Денисов, Шешуков, Тесак, Форбс, Рыжков (Фримпонг, 69 – Аппаев, 90), Стеклов, Власов, Шевченко (Горбанец, 79).

    Предупреждения: нет – Денисов, 57, Горбанец, 85.

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Самедов, 41; 1:1 – Смолов, 48 (с пенальти); 1:2 – Хенти, 56 (с пенальти).

    Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Мартынович, Калешин (Быстров, 71), Газинский, Ахмедов (Торбинский, 64), Перейра, Ари, Подберезкин (Жоаозиньо, 64), Смолов.

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Тарасов, Миранчук, Ндинга (Михалик, 92), Самедов, Майкон (Коломейцев, 55), Хенти (Шкулетич, 86).

    Предупреждения: Торбинский, 90 – Чорлука, 45; Тарасов, 78; Денисов, 85.

    Терек (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Новосельце, 31; 1:1 – Балай, 33; 2:1 – Анхель, 35.

    Терек: Городов, Уциев, Адилсон, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов (Брызгалов, 79), Грозав (Роши, 72), Митришев (Торже 65), Балай.

    Ростов: Джанаев, Киреев, Терентьев, Новосельцев, Кудряшов (Эзатолахи, 42), Гацкан, Байрамян (Думбия, 82), Ерохин, Калачев, Бухаров (Полоз, 74), Азмун.

    Предупреждения: Семенов, 31; Уциев, 53 – Бухаров, 40; Эзатолахи, 51; Гацкан, 53, 70; Калачев, 64.

    Удаления: Гацкан, 70.

    Крылья Советов (Самара) – Уфа – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Игбун, 83 (пенальти).

    Крылья Советов: Лория, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 85), Родич, Башкиров, Ткачев (Паскуато, 79), Чочиев, Бруно (Мбакогу, 52), Яхович.

    Уфа: Шелия, Аликин, Никитин, Васин, Засеев (Кротов, 80), Сухов, Стоцкий, Игбун, Зубарев (Ванек, 69), Безденежных, Абдулавов (Фатай, 75).

    Предупреждения: Чочиев, 66 – Стоцкий, 50; Аликин, 61; Зубарев, 65; Аликин, 88.

    Удаления: нет – Аликин, 88.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Амкар (Пермь) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жулиано, 22; 2:0 – Жулиано, 32; 3:0 – Кришито, 89.

    Зенит: М. Кержаков, Кришито, Нету, Гарай, Смольников (Анюков, 68), Витсель, Хави Гарсия, Жулиано, Шатов, Кокорин (Юсупов, 68), Дзюба (А. Кержаков, 75).

    Амкар: Селихов, Милькович, Джикия, Зайцев, Занев, Баланович, Комолов (Гиголаев, 59), Бодул (Йовичич, 36), Огуде, Идову, Чума (Шиндер, 73).

    Томь (Томск) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Еременко, 54.

    Томь: Коченков, Бордачев, Пульич, Дьяков, Комбаров (Попов, 68), Тишкин, Дроппа (Ковальчук, 68), Чуперка, Бикфалви (Касьян, 81), Пугин, Самодин.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (А.Березуцкий, 37), В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Миланов (Страндберг, 46), Еременко, Головин, Ионов (Натхо, 75).

    Предупреждения: Тишкин, 72 – Щенников, 68; Дзагоев, 77.

    Удаление: Пугин, 90 – нет.

    Голы: 1:0 – Ефремов, 45; 1:1 – Канунников, 90.

    Оренбург: Абакумов, Андреев, Кацалапов, Ойеволе, Полуяхтов, Воробьев (Шогенов, 77), Бамба (Маркелов, 90), Ефремов, Померко, Афонин, Саная (Делькин, 83).

    Рубин: Рыжиков, Бауэр (Жемалетдинов, 80), Самбрано, Санчес, Бергстрем, Оздоев (Рочина, 65), Камболов, Ахметов (Гарсия, 46), Канунников, Ткачук, Портнягин.

    Предупреждения: Саная, 23; Кацалапов, 39; Афонин, 66; Маркелов, 90 – Бауэр, 26.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2016 23:22
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    Комментарии103
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 29 августа 2016, 08:43

      Слишком рано делать выводы, 5 игр не дистанция, а вот 15-25 игр дистанция где будет яснее, Масимо весь в игре. Хорошо что есть в атаке несколько человек не имеющие игровой зоны, так сказать свободные художники, Джано, Зобнин, Промес, Зе,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 29 августа 2016, 08:31

      Удаление Гацкана... Произвол какой-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 29 августа 2016, 00:18

      Спартак - молодцы! Так держать!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 29 августа 2016, 00:05

      без неожиданностей

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > qweewqqweewq 29 августа 2016, 00:07

      Это недоразумение))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 29 августа 2016, 00:04

      Мля ладно Амкару проиграли,ну а Спартаку нафига блин аа!?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 августа 2016, 00:00

      Спартачей с победой! Иванова - на хоз. мыло! Завсегда рад поражению Анжи.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 28 августа 2016, 23:58

      На европейской арене ,как всегда пусто) Один Ростов с Краснодаром бьются бедные,а Спартак тихо слил евро и взялся за внутренний чемп))Ну ничё скоро к вам и ЦСКА присоединиться,они тоже любят это дело))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 28 августа 2016, 23:50

      Спартак радует не только результатом( 13 из 15 очков), но и статистикой(10 забито, 1 пропущенный), и хорошей игрой. Поздравляю всех болел кб с победой, спасибо команде за старт в чемпионате!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > VVM1964 29 августа 2016, 01:12

      Но в этом туре гол жано могут не выбрать, были и другие классные

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 28 августа 2016, 23:48

      У Спартака щас глоры появятся, как у цкг с бомжой.

      2
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 28 августа 2016, 23:47

      Спартак в этом году явно сильнее прошлогоднего Спартака

      6
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