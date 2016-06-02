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    Ловчев: «Нойштедтер – это задел на следующий год, он обученный футболист»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру защитника сборной России Романа Нойштедтера в товарищеском матче против Чехии.

    «Российские болельщики хотели увидеть Романа Нойштедтера, но пока увидели только его ошибку. После прострела он не успел за Томашом Нецидом, хотя должен был – прорыв по флангу там был не такой уж и быстрый.

    Но давайте пока не будем винить нашего нового центрального защитника. Мы давно говорим, что нет смены Игнашевичу и Березуцким, пробовали на этой позиции Семенова, Дьякова... Нойштедтер – это задел на следующий год, на Кубок Конфедераций. Он обученный футболист, в Германии левых не бывает», – отметил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.06.2016 08:56
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