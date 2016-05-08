Примера. «Барселона» уничтожила «Эспаньол», «Реал» обыграл «Валенсию» и другие результаты

В матче 37-го тура Примеры «Барселона» одержала разгромную победу над «Эспаньолом» – 5:0. Дубль на свой счет записал Луис Суарес.

В других встречах «Реал» обыграл «Валенсию», «Атлетико» сенсационно не справился с «Леванте», «Реал Сосьедад» был сильнее «Райо Вальекано», «Вильярреал» уступил «Депортиво», «Хетафе» заработал очко в матче со «Спортингом», «Эйбар» поделил очки с «Бетисом», «Севилья» проиграла «Гранаде», «Сельта» взяла верх над «Малагой», «Лас-Пальмас» и «Атлетик» голов не забили.

Чемпионат Испании. Примера. 37-й тур

Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Оярсабаль, 12; 2:0 – Баутиста, 50; 2:1 – Гуэрра, 69.

Удаление: Гранеро, 76 – нет.

Реал – Валенсия – 3:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роналду, 26; 2:0 – Бензема, 42; 2:1 – Родриго, 55; 3:1 – Роналду, 58; 3:2 – Гомеш, 81.

Удаление: нет – Родриго, 83.

Вильярреал – Депортиво – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Файр, 32; 0:2 – Лукас, 57.

Хетафе – Спортинг – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Альварес, 50; 1:1 – Щепович, 80.

Удаление: нет – Касес, 56.

Эйбар – Бетис – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кастро, 37; 1:1 – Энрих, 73.

Барселона – Эспаньол – 5:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 8; 2:0 – Суарес, 52; 3:0 – Суарес, 62; 4:0 – Рафинья, 74; 5:0 – Неймар, 83.

Севилья – Гранада – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Куэнка, 45; 1:1 – Гонсалес, 73; 1:2 – Бабен, 80; 1:3 – Эль-Араби, 85 (с пенальти); 1:4 – Куэнка, 88.

Лас-Пальмас – Атлетик – 0:0

Сельта – Малага – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Нолито, 31.

Леванте – Атлетико – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Торрес, 2; 1:1 – Касадесус, 30; 2:1 – Росси, 90.

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