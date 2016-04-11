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Серия А. «Рома» не справилась с «Болоньей»

11 апреля 2016, 23:40
30

В матче 32-го тура Серии А «Рома» и «Болонья» сыграли вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма Лука Россеттини вывел гостей вперед, а в начале второй половины Мохамед Салах принес «Роме» одно очко.

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

Рома – Болонья – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Россеттини, 25; 1:1 – Салах, 50.

Торино – Аталанта – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Перес , 35; 2:0 – Лопес, 46; 2:1 – Чигарини, 82.

Удаление: де Рун, 90.

Наполи – Верона – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Габбиадини, 33; 2:0 – Инсинье, 45 (с пенальти); 3:0 – Кальехон, 70.

Удаление: Супрайен, 45.

Сампдория – Удинезе – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Армеро, 58 (в свои ворота); 2:0 – Фернандо, 85.

Эмполи – Фиорентина – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Пуччарелли, 41; 2:0 – Зелински, 88.

Милан – Ювентус – 1:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Алекс, 18; 1:1 – Манджукич, 27; 1:2 – Погба, 65.

Кьево – Карпи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пеллисьер, 84.

Сассуоло – Дженоа – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Джемаили, 42.

Фрозиноне – Интер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Икарди, 74.

Удаление: Бланчард, 80.

Палермо – Лацио – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Клозе, 10; 0:2 – Клозе, 15; 0:3 – Андерсон, 73.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Фрозиноне Интер Кьево Карпи Сассуоло Дженоа Милан Ювентус Фиорентина Эмполи Торино Аталанта Наполи Верона Сампдория Удинезе Палермо Лацио Рома Болонья
Комментарии (30)
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Кукуха
1460193236
Болеем за Юве)
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zohan383
1460236375
форза юве))))
Ответить
bw17
1460238071
Мы почти Чемпионы!!!
Ответить
Den4ik111
1460407526
Юве.. чемпион
Ответить
kupryaev
1460415719
все 90 минут давить,оббить все штанги и не выиграть -это что то...
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RealArsenal
1460416237
Рома конечно многим ставки запорола.
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palych1974
1460424598
удивительное рядом)))
Ответить
шеффилд таун
1460432554
Засранцы очки теряют !!!!
Ответить
Наварх
1460435748
Это, конечно, футбол.. Жаль Рому. Роскошный голевой пас Тотти - это было украшение матча.
Ответить
pickapick
1460435872
Клозе не стареет!
Ответить
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