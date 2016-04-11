Серия А. «Рома» не справилась с «Болоньей»

В матче 32-го тура Серии А «Рома» и «Болонья» сыграли вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма Лука Россеттини вывел гостей вперед, а в начале второй половины Мохамед Салах принес «Роме» одно очко.
Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур
Голы: 0:1 – Россеттини, 25; 1:1 – Салах, 50.
Голы: 1:0 – Перес , 35; 2:0 – Лопес, 46; 2:1 – Чигарини, 82.
Удаление: де Рун, 90.
Голы: 1:0 – Габбиадини, 33; 2:0 – Инсинье, 45 (с пенальти); 3:0 – Кальехон, 70.
Удаление: Супрайен, 45.
Сампдория – Удинезе – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Армеро, 58 (в свои ворота); 2:0 – Фернандо, 85.
Эмполи – Фиорентина – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Пуччарелли, 41; 2:0 – Зелински, 88.
Голы: 1:0 – Алекс, 18; 1:1 – Манджукич, 27; 1:2 – Погба, 65.
Гол: 1:0 – Пеллисьер, 84.
Гол: 0:1 – Джемаили, 42.
Гол: 0:1 – Икарди, 74.
Удаление: Бланчард, 80.
Голы: 0:1 – Клозе, 10; 0:2 – Клозе, 15; 0:3 – Андерсон, 73.