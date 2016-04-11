Серия А. «Рома» не справилась с «Болоньей»

В матче 32-го тура Серии А «Рома» и «Болонья» сыграли вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма Лука Россеттини вывел гостей вперед, а в начале второй половины Мохамед Салах принес «Роме» одно очко.

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

Рома – Болонья – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Россеттини, 25; 1:1 – Салах, 50.

Торино – Аталанта – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Алекс, 18; 1:1 – Манджукич, 27; 1:2 – Погба, 65.

Кьево – Карпи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пеллисьер, 84.

Сассуоло – Дженоа – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Джемаили, 42.

Фрозиноне – Интер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Икарди, 74.

Удаление: Бланчард, 80.

Палермо – Лацио – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Клозе, 10; 0:2 – Клозе, 15; 0:3 – Андерсон, 73.