Чемпионшип. «Халл» взял верх над «Блэкберном» и другие результаты

В матче 31-го тура Чемпионшипа «Халл» переиграл «Блэкберн» со счетом 2:0. Отличились Эрнандес и Диаме.

В других встречах тура «Брайтон» одолел «Болтон», «Бристоль Сити» победил «Ипсвич», «Вулверхэмптон» проиграл «Престону», «Дерби» потерпел поражение от «Милтона» голов не забили, «Ноттингем» уступил «Хаддерсфилду», «Рединг» и «Бернли» счет не открыли, «Ротерхэм» и «Бирмингем» сыграли вничью, «Чарльтон» и «Кардифф» разошлись миром, «Шэффилд Уэнсдэй» разгромил «Брентфорд», «Фулхэм» переиграл «КПР».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 31-й тур

Блэкберн – Халл – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Эрнандес, 53; 0:2 – Диаме, 63.

Брайтон – Болтон – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Мерфи, 11; 1:1 – Хески, 22; 2:1 – Хемед, 43; 2:2 – Спиринг, 52; 3:2 – Кайал, 58.

Бристоль Сити – Ипсвич – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Флинт, 20; 2:0 – Флинт, 35; 2:1 – Питман, 60.

Вулверхэмптон – Престон – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Галлахер, 17; 0:2 – Райт, 53; 1:2 – Мэйсон, 66.

Дерби – Милтон – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Форстер-Кески, 82.

Ноттингем – Хаддерсфилд – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Миллс (в свои ворота), 14; 0:2 – Биллинг, 84.

Рединг – Бернли – 0:0 (0:0)

Ротерхэм – Бирмингем – 0:0 (0:0)

Чарльтон – Кардифф – 0:0 (0:0)

Шэффилд Уэнсдэй – Брентфорд – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Форестьери, 12; 2:0 – Хупер, 30; 3:0 – Ли, 45; 4:0 – Жоао, 89.

Удаление: Барбет, 5.

КПР – Фулхэм – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – МакКормак, 35; 0:2 – Дембеле, 40; 0:3 – Кеирни, 45; 1:3 – Чери, 90.

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