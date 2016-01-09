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    • Кубок Англии. «Арсенал» обыграл «Сандерленд» и другие результаты

    Кубок Англии. «Арсенал» обыграл «Сандерленд» и другие результаты

    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» обыграл «Сандерленд» со счетом 3:1. Счет в этйо игре открыл Ленс, после чего забивали только «канониры», у которых отличились Кэмпбелл, Рэмзи и Жиру.

    В других встречах этой стадии «Вест Бромвич» и «Бристоль Сити» сыграли вничью, «Вест Хэм» справился с «Вулверхэмптоном», «Сток» переиграл «Донкастер», «Манчестер Сити» разгромил «Норвич», «Саутгемптон» проиграл «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» уступил «Уотфорду», «Эвертон» взял верх над «Дагенхэмом», «Бирмингем» уступил «Борнмуту», «Бери» и «Брэдфорд» голов не забили, «Ипсвич» и «Портсмут» сыграли вничью, «Колчестер» обыграл «Чарльтон», «Лидс» прошел «Ротерхэм», «Миддлсбро» уступил дорогу «Бернли», «Нортгемптон» и «Милтон» не определили сильнешего, «Ноттингем» выбил из турнира «КПР», «Питерборо» одержал победу над «Престоном», «Истли» и «Болтон» разошлись миром, «Хаддерсфилд» и «Рединг» победителя не выявили, «Халл» победил «Брайтон», «Шэффилд Уэнсдей» обыграл «Фулхэм», «Брентфорд» проиграл «Уолсоллу», «Хартлпул» оказался слабее «Дерби».

    Игра между «Ньюпортом» и «Блэкберном» была перенесена.

    Кубок Англии. 1/32 финала

    Арсенал – Сандерленд – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ленс, 16; 1:1 – Кэмпбелл, 26; 2:1 – Рэмзи, 76; 3:1 – Жиру, 78.

    Вест Бромвич – Бристоль Сити – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бераино, 67; 1:1 – Коджиа, 74; 1:2 – Агард, 84; 2:2 – Моррисон, 90.

    Вест Хэм – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Йелавич, 84.

    Донкастер – Сток – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Крауч, 15; 1:1 – Тайсон, 25; 1:2 – Уолтерс, 57.

    Норвич – Манчестер Сити – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Агуэро, 16; 0:2 – Ихеначо, 31; 0:3 – Де Брюйне, 78.

    Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уорд, 29; 1:1 – Ромеу, 51; 1:2 – Заха, 69.

    Уотфорд – Ньюкасл – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дини, 44.

    Эвертон – Дагенхэм – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коне, 32; 2:0 – Миральяс (с пенальти), 85.

    Бирмингем – Борнмут – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Моррисон, 40; 1:1 – Томлин (с пенальти), 44; 1:2 – Мюррэй, 85.

    Бери – Брэдфорд – 0:0 (0:0)

    Ипсвич – Портсмут – 2:2 (0:0)

    Колчестер – Чарльтон – 2:1 (2:0)

    Лидс – Ротерхэм – 2:0 (1:0)

    Миддлсбро – Бернли – 1:2 (1:1)

    Нортгемптон – Милтон – 2:2 (0:1)

    Ноттингем – КПР – 1:0 (1:0)

    Питерборо – Престон – 2:0 (1:0)

    Истли – Болтон – 1:1 (0:0)

    Хаддерсфилд – Рединг – 2:2 (0:0)

    Халл – Брайтон – 1:0 (1:0)

    Шэффилд Уэнсдей – Фулхэм – 2:1 (1:1)

    Брентфорд – Уолсолл – 0:1 (0:1)

    Хартлпул – Дерби – 1:2 (0:0)

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2016 20:13
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