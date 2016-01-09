Кубок Англии. «Арсенал» обыграл «Сандерленд» и другие результаты

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Арсенал» обыграл «Сандерленд» со счетом 3:1. Счет в этйо игре открыл Ленс, после чего забивали только "канониры", у которых отличились Кэмпбелл, Рэмзи и Жиру.

В других встречах этой стадии «Вест Бромвич» и «Бристоль Сити» сыграли вничью, «Вест Хэм» справился с «Вулверхэмптоном», «Сток» переиграл «Донкастер», «Манчестер Сити» разгромил «Норвич», «Саутгемптон» проиграл «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» уступил «Уотфорду», «Эвертон» взял верх над «Дагенхэмом», «Бирмингем» уступил «Борнмуту», «Бери» и «Брэдфорд» голов не забили, «Ипсвич» и «Портсмут» сыграли вничью, «Колчестер» обыграл «Чарльтон», «Лидс» прошел «Ротерхэм», «Миддлсбро» уступил дорогу «Бернли», «Нортгемптон» и «Милтон» не определили сильнешего, «Ноттингем» выбил из турнира «КПР», «Питерборо» одержал победу над «Престоном», «Истли» и «Болтон» разошлись миром, «Хаддерсфилд» и «Рединг» победителя не выявили, «Халл» победил «Брайтон», «Шэффилд Уэнсдей» обыграл «Фулхэм», «Брентфорд» проиграл «Уолсоллу», «Хартлпул» оказался слабее «Дерби».

Игра между "Ньюпортом" и "Блэкберном" была перенесена.

Кубок Англии. 1/32 финала

Арсенал – Сандерленд – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ленс, 16; 1:1 – Кэмпбелл, 26; 2:1 – Рэмзи, 76; 3:1 – Жиру, 78.

Вест Бромвич – Бристоль Сити – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бераино, 67; 1:1 - Коджиа, 74; 1:2 - Агард, 84; 2:2 – Моррисон, 90.

Вест Хэм – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Йелавич, 84.

Донкастер – Сток – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Крауч, 15; 1:1 – Тайсон, 25; 1:2 - Уолтерс, 57.

Норвич – Манчестер Сити – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Агуэро, 16; 0:2 – Ихеначо, 31; 0:3 – Де Брюйне, 78.

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уорд, 29; 1:1 – Ромеу, 51; 1:2 – Заха, 69.

Уотфорд – Ньюкасл – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дини, 44.

Эвертон – Дагенхэм – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коне, 32; 2:0 – Миральяс (с пенальти), 85.

Бирмингем – Борнмут – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Моррисон, 40; 1:1 – Томлин (с пенальти), 44; 1:2 - Мюррэй, 85.

Бери – Брэдфорд – 0:0 (0:0)

Ипсвич – Портсмут – 2:2 (0:0)

Колчестер – Чарльтон – 2:1 (2:0)

Лидс – Ротерхэм – 2:0 (1:0)

Миддлсбро – Бернли – 1:2 (1:1)

Нортгемптон – Милтон – 2:2 (0:1)

Ноттингем – КПР – 1:0 (1:0)

Питерборо – Престон – 2:0 (1:0)

Истли – Болтон – 1:1 (0:0)

Хаддерсфилд – Рединг – 2:2 (0:0)

Халл – Брайтон – 1:0 (1:0)

Шэффилд Уэнсдей – Фулхэм – 2:1 (1:1)

Брентфорд – Уолсолл – 0:1 (0:1)

Хартлпул – Дерби – 1:2 (0:0)

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