Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • ⚡ Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» на 121-й минуте вырвал победу у «Ливерпуля» – 4:3

    ⚡ Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» на 121-й минуте вырвал победу у «Ливерпуля» – 4:3

    «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии.

    В 1/4 финала команда Эрика тен Хага прошла «Ливерпуль». Основное время встречи закончилось вничью – 2:2. В дополнительное «МЮ» выиграл со счетом 2:1.

    Победный гол на 121-й минуте забил Амад Диалло.

    Англия. Кубок. 1/4 финала

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мактоминей, 10; 1:1 – Макаллистер, 44; 1:2 – Салах, 45+2; 2:2 – Антони, 87; 2:3 – Эллиот, 105; 3:3 – Рэшфорд, 112; 4:3 – Диалло, 120+1.

    Удаления: Диалло, 120+2.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Новости по теме
    Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии
    Кубок Англии. «Челси» победил «Лестер» (4:2), Чуквуэмека и Мадуэке забили на 92-й и 98-й минутах
    Обзор матча «Челси» – «Лестер» голы и лучшие моменты (Видео)
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:08
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MANCHESTER_RED_MAN
    1710699050
    Поздравляю всех фанов Ура!
    Ответить
    Опорник1984
    1710699640
    Манчестер с победой. Но уважаемые модераторы, основное время закончилось 2-2 Будьте добры. верните набранные очки.
    Ответить
    Sedoi_Goblin
    1710699750
    Уже не верил, что вытянут в основное время! Но футбол, а особенно Кубок Англии, это что-то с чем-то!!! Glory! Glory! Man United!!! United, Man United, We’re the boys in red and we're on our way to Wembley!
    Ответить
    Вомбат
    1710700137
    Это было нечто. После матчей на кубок России это смотрится как футбол инопланетян. Челси-Лестер тоже был неплохой матч, тоже можно было позавидовать уровню команд. Но этот - у меня просто нет слов.
    Ответить
    Damir07
    1710700747
    Вот это называется футбол реальный прям наслаждаешься жалко что апл у нас сняли там такие рейтинги были бы
    Ответить
    Damir07
    1710700853
    Офигеть нападающего которого купили за 100 лямов забивает гол раз в год Один его гол стоит 100 лямов ужас просто Позор Антони
    Ответить
    Damir07
    1710701131
    Один гол Антони стоит 10 МИЛЛИАРДОВ рублей Это средне статистический бюджет одного региона РФ Даже сам клуб у кого его купил сам стоит столько надо было МЮ чуть доплатить и вес клуб выкупить и бесплатно Антони поиграл и через месяц вернули бы зато в минус не ушёл бы на столько клуб остался бы))))
    Ответить
    Алексей З
    1710701154
    Ливерпуль , нельзя такие матчи отдавать... В доп. время два гола себе привезти - это перебор. Болелы МЮ , вы реально надеетесь Сити обыграть ? Блажен кто верует. Только Ливерпуль мог это сделать.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+