⚡ Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» на 121-й минуте вырвал победу у «Ливерпуля» – 4:3

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии.

В 1/4 финала команда Эрика тен Хага прошла «Ливерпуль». Основное время встречи закончилось вничью – 2:2. В дополнительное «МЮ» выиграл со счетом 2:1.

Победный гол на 121-й минуте забил Амад Диалло.

Англия. Кубок. 1/4 финала

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мактоминей, 10; 1:1 – Макаллистер, 44; 1:2 – Салах, 45+2; 2:2 – Антони, 87; 2:3 – Эллиот, 105; 3:3 – Рэшфорд, 112; 4:3 – Диалло, 120+1.

Удаления: Диалло, 120+2.

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