Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Англии в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля». Игра состоится 17 марта, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Линделeф, Фернандеш, Рэшфорд, Хойлунд, Гарначо, Варан, Далот, Онана, Ван-Биссака, Майну, Мактоминей.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Ливерпуль»: Гомес, Эндо, ван Дейк, Диас, Собослаи, Нуньес, МакАллистер, Салах, Робертсон, Келлехер, Куанса.

Главный тренер: Юрген Клопп