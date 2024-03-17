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    • Стали известны стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: 17 марта

    Стали известны стартовые составы на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: 17 марта

    Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Англии в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля». Игра состоится 17 марта, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Манчестер Юнайтед»: Линделeф, Фернандеш, Рэшфорд, Хойлунд, Гарначо, Варан, Далот, Онана, Ван-Биссака, Майну, Мактоминей.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    «Ливерпуль»: Гомес, Эндо, ван Дейк, Диас, Собослаи, Нуньес, МакАллистер, Салах, Робертсон, Келлехер, Куанса.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:37
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