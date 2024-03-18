Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Журналист раскрыл подробности перепалки с Клоппом

    Журналист Нильс Кристиан Фредериксен высказался о реакции Юргена Клоппа на его вопросы.

    • «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии на стадии 1/4 финала.
    • Мерсисайдцы проиграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:4.
    • Тренер разозлился на журналиста из-за вопросов о нехватке интенсивности в дополнительных таймах.

    «Меня очень удивила реакция Клоппа. А тех, кто стоял рядом со мной, вообще напугала.

    Это продолжалось и после пресс-конференции. Он продолжал идти по коридору и кричать на меня.

    Наши отношения нельзя назвать плохими. Я много раз задавал ему вопросы. Прежде всего, я объясняю его поведение тем, что он был ужасно расстроен поражением. Быть хорошим тренером предполагает, что вы победитель и не любите проигрывать.

    Он мечтал о финале Кубка Англии на «Уэмбли» в качестве последней игры в АПЛ, но у него отняли эту возможность. Я понимаю, почему он так расстроен», – заявил Фредриксен.

    Новости по теме
    Брат Хави получил прозвище в честь Клоппа
    Морган – о Клоппе: «Бесцеремонный болван и неудачник» 9
    Клопп повздорил с журналистом после поражения «Ливерпуля» от «Манчестер Юнайтед»
    Источник: Tipsbladet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+