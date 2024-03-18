Журналист раскрыл подробности перепалки с Клоппом

Журналист Нильс Кристиан Фредериксен высказался о реакции Юргена Клоппа на его вопросы.

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии на стадии 1/4 финала.

Мерсисайдцы проиграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:4.

Тренер разозлился на журналиста из-за вопросов о нехватке интенсивности в дополнительных таймах.

«Меня очень удивила реакция Клоппа. А тех, кто стоял рядом со мной, вообще напугала.

Это продолжалось и после пресс-конференции. Он продолжал идти по коридору и кричать на меня.

Наши отношения нельзя назвать плохими. Я много раз задавал ему вопросы. Прежде всего, я объясняю его поведение тем, что он был ужасно расстроен поражением. Быть хорошим тренером предполагает, что вы победитель и не любите проигрывать.

Он мечтал о финале Кубка Англии на «Уэмбли» в качестве последней игры в АПЛ, но у него отняли эту возможность. Я понимаю, почему он так расстроен», – заявил Фредриксен.