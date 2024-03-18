Клопп повздорил с журналистом после поражения «Ливерпуля» от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен отдельными вопросами на пресс-конференции по итогам матча с «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» проиграл со счетом 3:4.

Команда Клоппа вылетела из Кубка Англии на стадии 1/4 финала.

Соперникам для определения победителя потребовались дополнительные таймы – «МЮ» забил решающий гол на 121-й минуте.

– Обычно игра вашей команды славится интенсивностью. Почему в этот раз в ходе дополнительного времени стало так тяжело?

– Это немного глупый вопрос. Я очень им разочарован. Не знаю, сколько матчей мы сыграли за последнее время...

– Значит, у вас слишком много матчей?

– У меня не хватит на вас нервов. Вы явно не в лучшей форме.