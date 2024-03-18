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    • Клопп повздорил с журналистом после поражения «Ливерпуля» от «Манчестер Юнайтед»

    Клопп повздорил с журналистом после поражения «Ливерпуля» от «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен отдельными вопросами на пресс-конференции по итогам матча с «Манчестер Юнайтед».

    • «Ливерпуль» проиграл со счетом 3:4.
    • Команда Клоппа вылетела из Кубка Англии на стадии 1/4 финала.
    • Соперникам для определения победителя потребовались дополнительные таймы – «МЮ» забил решающий гол на 121-й минуте.

    – Обычно игра вашей команды славится интенсивностью. Почему в этот раз в ходе дополнительного времени стало так тяжело?

    – Это немного глупый вопрос. Я очень им разочарован. Не знаю, сколько матчей мы сыграли за последнее время...

    – Значит, у вас слишком много матчей?

    – У меня не хватит на вас нервов. Вы явно не в лучшей форме.

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    Источник: Sky Sports

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