Аленичеву не нужна медаль чемпиона. Дзагоев рискует пропустить Кубок конфедераций. Дайджест событий дня

Габулова взяли в сборную не по спортивному принципу. Так считает Бубнов

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу вызова в сборную России голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова, который заменил травмированного Андрея Лунева.

«Вызов Габулова в сборную? Не понимаю, почему не Ребров или не Медведев? «Габулов хорошо знает мои требования», — это официальная позиция Черчесова. Я согласен с этой формулировкой с уточнением, что это выбор не по спортивному принципу. В конечном итоге Черчесов будет отвечать за такие решения», – отметил Бубнов.

Аленичев откажется от золотой медали

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что не заслужил золотую медаль по итогам нынешнего сезона. Он покинул клуб после первого тура РФПЛ в августе прошлого года, а возглавил «Спартак» Массимо Каррера.

«Аленичеву не надо давать медаль, потому что он ее не заслужил. Я работал только первый тур, а остальные 29 работал Массимо и команда. Они заслужили, я – нет. Если предложат, вежливо откажусь», – сказал Аленичев.

Четыре футболиста хотят уйти из «Зенита», если Луческу останется

Голкиперы Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков, защитник Иван Новосельцев, а также нападающий Лука Джорджевич собираются покинуть «Зенит» в том случае, если и в следующем сезоне клуб будет тренировать Мирча Луческу. Об этом все четыре игрока уже уведомили своих представителей и руководство «Зенита». Ранее покинувший санкт-петербургский клуб Николас Ломбертс также выразил недовольство тренером.

Шатов снова не поможет «Зениту» в борьбе за Лигу чемпионов

22 футболиста «Зенита» отправились на заключительный матч 30-го тура РФПЛ против «Локомотива». Среди них не оказалось Артура Юсупова, а также Олега Шатова, который, к тому же, не присутствовал на вчерашней тренировке команды. Стоит отметить, что последний раз Шатов играл за «Зенит» в матче против «Терека» – тогда он был удален, затем пропустил одну игру из-за дисквалификации, а на встречу против «Краснодара» даже не попал в заявку. Не сыграет он и с «Локомотивом».

«Зенит» снова без Лиги чемпионов. «Терек» в Лиге Европы. Возможные расклады последнего тура в РФПЛ

Дзагоев рискует не сыграть на Кубке конфедераций

ЦСКА не сможет рассчитывать на всех своих сильнейших футболистов в матче 30-го тура РФПЛ против «Анжи». Участие Алексея и Василия Березуцких, Сергея Игнашевича и Алана Дзагоева – под вопросом. Впрочем, по поводу Дзагоева прогнозы выглядят гораздо более пессимистичными.

«Участие Дзагоева практически исключено из-за очередного рецидива травмы задней поверхности бедра, которое случилось во время тренировочного процесса, что может даже поставить под вопрос участие Алана в Кубке конфедераций», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Парни, которые вернут вам надежду на сборную России

Роналдиньо ждет Россию в финале ЧМ-2018

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдинью считает, что Россия и Бразилия могут сыграть в решающем матче чемпионата мира. «Ассоциации с Россией? Холод! Погода у вас отличается от бразильской. Красивые женщины. И, конечно же, футбол. Я слежу только за футболом и могу сказать, что в этом виде спорта возможно все. Финал Россия – Бразилия? Все возможно. Это было бы очень красиво», – сказал Роналдиньо.

Судья в матче молодежного ЧМ принял правильное решение при помощи видеопомощника

На молодежном чемпионате мира Аргентина уступила Англии со счетом (0:3). Примечателен этот матч еще и тем, что главный арбитр Мохаммед Абдулла Хассан воспользовался видеоповтором и удалил форварда «альбиселесте» Лаутаро Мартинеса. До просмотра игрок оставался на поле после того, как нанес одному из англичан удар локтем, что осталось незамеченным со стороны судьи. Верное решение помог принять видеопросмотр.

Халк хочет покинуть китайский клуб

Бывший нападающий «Зенита» Халк связан со своим нынешним клубом «Шанхай СИПГ» контрактом до 2020 года. В то же время, бразилец рассчитывает покинуть команду до истечения этого соглашения. Ранее в Китае против Халка было начато расследование по делу о нападении на тренера «Гуанчжоу Чжичэн». А еще футболист признался, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

«МЮ», «Бавария» и другие клубы, которые уже показали форму на следующий сезон