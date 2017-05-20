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  • Ломбертс: «Главная причина ухода – я больше не играю. Если бы играл, то закончил бы карьеру в «Зените»

Ломбертс: «Главная причина ухода – я больше не играю. Если бы играл, то закончил бы карьеру в «Зените»

20 мая 2017, 01:00
11

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями о работе с главным тренером Мирче Луческу. 32-летний футболист перейдет в «Остенде» по окончании сезона.

«Спросите меня через пару месяцев, тогда я смогу говорить свободнее. Но этот сезон с Луческу был явно не самым приятным для меня. Даже в моей последней игре на «Петровском» он выпустил меня всего на пару минут. Он боялся, что я совершу ошибку. Под его руководством у меня появилось чувство, что я недостаточно хорош, что я больше не умею играть в футбол. Луческу наградил меня этим чувством. Мне очень жаль. Сейчас я надеюсь, что вновь почувствую радость от игры в «Остенде».

Поймите, главная причина, почему я ухожу – я больше не играю. Если бы я играл, я бы остался в Петербурге и закончил свою карьеру в «Зените».

Но это выбор главного тренера, я его уважаю. При этом себя я не виню, я выкладывался и на тренировках, и в матчах на сто процентов. А потом Луческу говорит, что весь сезон я был психологически не готов. Мне очень жаль это слышать», — сказал игрок.

Ломбертс выступал за петербургский клуб с 2007 года. О трансфере в «Остенде» стало известно в марте. По ходу нынешнего сезона бельгиец выходил на поле в 15-ти матчах всех турниров. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Ломбертс попрощался с городом на Дворцовой площади в образе Петра I.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (11)
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Nevsky_RU
1495233915
Ну тут Коля чёт припиздел уже. Намылил лыжи он еще при Боаше. Чёто там про семью, про дом уже года два бубнил. Да и объективно последние пару сезонов он сдал, уже не тот. Плюс частые травмы. Так что ушел и ушел, не чего муть теперь разводить.
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Йогурт Мэн
1495234589
показал бы своё умение при новом тренере.. спасибо, Николас! ты внёс очень большой вклад в успехи Зенита, которые сейчас отсутствуют( значит пора удачи и отличного продолжения карьеры. предложи бельгийцам Кокорина, или просто забери его с собой. можешь даже по пути сбросить)
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OfaZavr
1495256003
И Зенит утопил, и с Ломбертсом так поступил...
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Flydis
1495256386
Ненавижу, блядь, цыган (с)
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Zenit-84
1495257315
Прощай, Николас! Спасибо тебе!
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VeniaminS
1495260844
Хороший защитник.Удачи в "Остенде" !!!
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raritet
1495262723
спасибо Коле за вклад в кубок УЕФА! Счастья.
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spartach n1
1495269591
Давай вали уже лошара ))
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APchelov
1495271000
Уже завтра мирче выдадут медаль и билет домой
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ZENIT-59
1495276642
Луческу практически выдавил Николаса из состава!Заставил покинуть команду классного защитника-несусветная глупость!Если бы в центре обороны играли Ломбертс-Кришито голов бы из центральной зоны было бы гораздо меньше, а побед намного больше, да нервозности в игре не было. А сейчас.. .Спасибо,Николас за 10 лет в Зените!
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