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    Ломбертс: «Главная причина ухода – я больше не играю. Если бы играл, то закончил бы карьеру в «Зените»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями о работе с главным тренером Мирче Луческу. 32-летний футболист перейдет в «Остенде» по окончании сезона.

    «Спросите меня через пару месяцев, тогда я смогу говорить свободнее. Но этот сезон с Луческу был явно не самым приятным для меня. Даже в моей последней игре на «Петровском» он выпустил меня всего на пару минут. Он боялся, что я совершу ошибку. Под его руководством у меня появилось чувство, что я недостаточно хорош, что я больше не умею играть в футбол. Луческу наградил меня этим чувством. Мне очень жаль. Сейчас я надеюсь, что вновь почувствую радость от игры в «Остенде».

    Поймите, главная причина, почему я ухожу – я больше не играю. Если бы я играл, я бы остался в Петербурге и закончил свою карьеру в «Зените».

    Но это выбор главного тренера, я его уважаю. При этом себя я не виню, я выкладывался и на тренировках, и в матчах на сто процентов. А потом Луческу говорит, что весь сезон я был психологически не готов. Мне очень жаль это слышать», — сказал игрок.

    Ломбертс выступал за петербургский клуб с 2007 года. О трансфере в «Остенде» стало известно в марте. По ходу нынешнего сезона бельгиец выходил на поле в 15-ти матчах всех турниров. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Ломбертс попрощался с городом на Дворцовой площади в образе Петра I.

    Источник: Радио «Зенит»

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    20.05.2017 01:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 20 мая 2017, 13:37

      Луческу практически выдавил Николаса из состава!Заставил покинуть команду классного защитника-несусветная глупость!Если бы в центре обороны играли Ломбертс-Кришито голов бы из центральной зоны было бы гораздо меньше, а побед намного больше, да нервозности в игре не было. А сейчас..
      .Спасибо,Николас за 10 лет в Зените!

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 мая 2017, 12:03

      Уже завтра мирче выдадут медаль и билет домой

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 20 мая 2017, 11:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давай вали уже лошара ))

      -4
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      Рейтинг: +4024

      raritet 20 мая 2017, 09:45

      спасибо Коле за вклад в кубок УЕФА! Счастья.

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 мая 2017, 09:14

      Хороший защитник.Удачи в "Остенде" !!!

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 20 мая 2017, 08:15

      Прощай, Николас! Спасибо тебе!

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 20 мая 2017, 07:59

      Ненавижу, блядь, цыган (с)

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2017, 07:53

      И Зенит утопил, и с Ломбертсом так поступил...

      4
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      Рейтинг: +439

      сасас 20 мая 2017, 07:11

      Луческа -Г.ндон

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 20 мая 2017, 01:56

      показал бы своё умение при новом тренере..
      спасибо, Николас! ты внёс очень большой вклад в успехи Зенита, которые сейчас отсутствуют( значит пора
      удачи и отличного продолжения карьеры.

      предложи бельгийцам Кокорина, или просто забери его с собой. можешь даже по пути сбросить)

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