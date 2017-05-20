Ломбертс: «Главная причина ухода – я больше не играю. Если бы играл, то закончил бы карьеру в «Зените»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями о работе с главным тренером Мирче Луческу. 32-летний футболист перейдет в «Остенде» по окончании сезона.

«Спросите меня через пару месяцев, тогда я смогу говорить свободнее. Но этот сезон с Луческу был явно не самым приятным для меня. Даже в моей последней игре на «Петровском» он выпустил меня всего на пару минут. Он боялся, что я совершу ошибку. Под его руководством у меня появилось чувство, что я недостаточно хорош, что я больше не умею играть в футбол. Луческу наградил меня этим чувством. Мне очень жаль. Сейчас я надеюсь, что вновь почувствую радость от игры в «Остенде».

Поймите, главная причина, почему я ухожу – я больше не играю. Если бы я играл, я бы остался в Петербурге и закончил свою карьеру в «Зените».

Но это выбор главного тренера, я его уважаю. При этом себя я не виню, я выкладывался и на тренировках, и в матчах на сто процентов. А потом Луческу говорит, что весь сезон я был психологически не готов. Мне очень жаль это слышать», — сказал игрок.

Ломбертс выступал за петербургский клуб с 2007 года. О трансфере в «Остенде» стало известно в марте. По ходу нынешнего сезона бельгиец выходил на поле в 15-ти матчах всех турниров. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Ломбертс попрощался с городом на Дворцовой площади в образе Петра I.