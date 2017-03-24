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    Ломбертс подписал контракт с «Остенде»

    «Остенде» объявил о трансфере защитника «Зенита» Николаса Ломбертса. Как сообщает официальный сайт бельгийской команды, 32-летний футболист заключил соглашение до 2020 года. Контракт игрока с «Остенде» начнет действовать со следующего сезона.

    Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые получат от продажи Ломбертса 1,5 миллиона евро.

    Напомним, что Ломбертс перешел в «Зенит» в 2007 году. В составе петербургского клуба он провел 285 матчей, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 14:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 марта 2017, 17:33

      Таки дождался. Скоро как и хотел поедет на родину. Вместо него молодых да наших набрали, а на родине всегда лучше завершать карьеру, там и время дадут, и уважение будет, а то может и в тренерский штаб двинутся можно будет.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 марта 2017, 17:17

      удачи, Нико!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 24 марта 2017, 15:59

      вфвфыв

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 24 марта 2017, 14:51

      удачи!!!

      3
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      Рейтинг: +581

      Чеба 24 марта 2017, 14:47

      Прилетели инопланетяне и потребовали у россиян отдать самое дорогое что у них есть. И они отдали стадион на Крестовском острове)

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Чеба 24 марта 2017, 15:17

      Космодром то дороже будет

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 24 марта 2017, 14:42

      ZENIT-59 Спасибо тебе, Николас! Спасибо за длительную игру за наш клуб, а ещё за то, что благодаря твоей самоотверженной игре Зенит вышел в финал кубка УЕФА , а затем завоевал этот приз! Помните, как в полуфинале турнира ценой тяжелейшей травмы Николас предотвратил гол в ворота Зенита на последних минутах того тяжелейшего матча?!
      И удачи в дальнейшем!И главное, без травм, пожалуйста!

      11
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      Рейтинг: +222

      Зэб > ZENIT-59 24 марта 2017, 14:46

      Присоединяюсь.Удачи Николас тебе во всем.

      3
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      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор > ZENIT-59 24 марта 2017, 15:41

      Помним. Только в полуфинале того турнира Зенит вперед ногами вынес Баварию - 4-0 на Петровиче и 5-1 по сумме двух встреч.
      А колено Колян травмировал в 1/16, в игре с Вильярреалом, и было то не на последних минутах, а в первом тайме, и не гол он предотвратил, а сделал голевой пас на Пашку Погребиньо, который забил решающий гол.

      А так да, в целом ты прав)

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Ганнибал Лектор 24 марта 2017, 16:33

      ZENIT-59Да, спасибо за уточнение .мне тогда запомнился эпизод, когда колено Ломбертса впилось в штангу ворот

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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 24 марта 2017, 14:11

      Оденсе и Остенде - 2 разных клуба. Один в Дании другой в Бельгии. Что за балбесы составляют эти статьи?

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Shaitan. 24 марта 2017, 14:18

      ахахах

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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 24 марта 2017, 14:10

      Удачи, Николас!!

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