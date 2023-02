Ломбертс подписал контракт с «Остенде»

«Остенде» объявил о трансфере защитника «Зенита» Николаса Ломбертса. Как сообщает официальный сайт бельгийской команды, 32-летний футболист заключил соглашение до 2020 года. Контракт игрока с «Остенде» начнет действовать со следующего сезона.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые получат от продажи Ломбертса 1,5 миллиона евро.

Напомним, что Ломбертс перешел в «Зенит» в 2007 году. В составе петербургского клуба он провел 285 матчей, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

Hij is er @KustboysKVO! Welkom Nicolas Lombaerts voor 3 seizoenen aan 'zèètje'. Enfin, vandaag voor even in @LaPetiteMerveil #toptransfer pic.twitter.com/122rkW0gVK