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    Ломбертс попрощался с Санкт-Петербургом в образе Петра I

    В марте защитник «Зенита» Николас Ломбертс подписал контракт с бельгийским «Остенде». Встреча 29-го тура против «Краснодара» (1:0) стала для футболиста последней на домашнем стадионе петербургского клуба. 15-го мая Ломбертс в рамках благотворительного проекта «Давай-давай» пообещал выйти на Дворцовую площадь в образе Петра I.

    В нынешнем сезоне бельгиец провел 15 матчей во всех турнирах. Подопечные Мирчи Луческу занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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    Источник: Instagram

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    19.05.2017 23:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 20 мая 2017, 01:05

      и да, кстати, никакой предвзятости!Ломбертс один из сильнейших защитников за всю историю лиги! но вот эти костюмы это даже маскарадом не назовешь! культуру превратили в клоунаду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 20 мая 2017, 01:01

      Клоунада че сказать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > David_Fio 20 мая 2017, 11:28

      ...а мне понравилось !..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 20 мая 2017, 00:54

      Коля,мы тебя не забудем!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 20 мая 2017, 00:46

      Отличный футболист, преданный своей команде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 20 мая 2017, 00:06

      Удачи в будущем! У тебя ещё многое впереди!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 мая 2017, 00:03

      спасибо НИКОЛАС за всё

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Firevet 19 мая 2017, 23:45

      Крассавелла)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 мая 2017, 23:43

      Спасибо за всё Николас, будем болеть за тебя !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 19 мая 2017, 23:31

      Удачи, Нико ! И спасибо за всё.

      4
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