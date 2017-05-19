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Ломбертс попрощался с Санкт-Петербургом в образе Петра I

19 мая 2017, 23:21
10

В марте защитник «Зенита» Николас Ломбертс подписал контракт с бельгийским «Остенде». Встреча 29-го тура против «Краснодара» (1:0) стала для футболиста последней на домашнем стадионе петербургского клуба. 15-го мая Ломбертс в рамках благотворительного проекта «Давай-давай» пообещал выйти на Дворцовую площадь в образе Петра I.

В нынешнем сезоне бельгиец провел 15 матчей во всех турнирах. Подопечные Мирчи Луческу занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Flydis
1495225916
Удачи, Нико ! И спасибо за всё.
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Zubo
1495226629
Спасибо за всё Николас, будем болеть за тебя !
Ответить
Firevet
1495226746
Крассавелла)
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1495227799
спасибо НИКОЛАС за всё
Ответить
Bivaliy67
1495227992
Удачи в будущем! У тебя ещё многое впереди!
Ответить
stream15
1495230387
Отличный футболист, преданный своей команде.
Ответить
Gornostay
1495230847
Коля,мы тебя не забудем!
Ответить
David_Fio
1495231295
Клоунада че сказать
Ответить
David_Fio
1495231501
и да, кстати, никакой предвзятости!Ломбертс один из сильнейших защитников за всю историю лиги! но вот эти костюмы это даже маскарадом не назовешь! культуру превратили в клоунаду
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