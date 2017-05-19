Ломбертс попрощался с Санкт-Петербургом в образе Петра I

и да, кстати, никакой предвзятости!Ломбертс один из сильнейших защитников за всю историю лиги! но вот эти костюмы это даже маскарадом не назовешь! культуру превратили в клоунаду
В марте защитник «Зенита» Николас Ломбертс подписал контракт с бельгийским «Остенде». Встреча 29-го тура против «Краснодара» (1:0) стала для футболиста последней на домашнем стадионе петербургского клуба. 15-го мая Ломбертс в рамках благотворительного проекта «Давай-давай» пообещал выйти на Дворцовую площадь в образе Петра I.
В нынешнем сезоне бельгиец провел 15 матчей во всех турнирах. Подопечные Мирчи Луческу занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.
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