Ломбертс попрощался с Санкт-Петербургом в образе Петра I

В марте защитник «Зенита» Николас Ломбертс подписал контракт с бельгийским «Остенде». Встреча 29-го тура против «Краснодара» (1:0) стала для футболиста последней на домашнем стадионе петербургского клуба. 15-го мая Ломбертс в рамках благотворительного проекта «Давай-давай» пообещал выйти на Дворцовую площадь в образе Петра I.

В нынешнем сезоне бельгиец провел 15 матчей во всех турнирах. Подопечные Мирчи Луческу занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.