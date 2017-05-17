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  • Болельщики «Зенита» спели песню в честь Ломбертса, который подписал контракт с бельгийским клубом

Болельщики «Зенита» спели песню в честь Ломбертса, который подписал контракт с бельгийским клубом

17 мая 2017, 21:38
11

«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Краснодар» в рамках встречи 29-го тура чемпионата России. Как сообщает клубный твиттер, петербургские болельщики в течение 20-ти минут пели песню в честь защитника Нико Лобмертса. В марте стало известно о том, что 32-летний бельгиец подписал контракт с «Остенде».

Встреча стала для футболиста 15-й во всех турнирах нынешнего сезона. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Остенде Ломбертс Николас
Комментарии (11)
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ilichkadr
1495047971
Спасибо Коля за игру!
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Путник 13
1495049712
Удачи Коля!!!
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сасас
1495050583
Спасибо Нико за 10 лет проведённые в Зените. Ты один из не многих, к кому на протяжении этих лет не было претензий в плане самоотдачи, характера и просто желания играть. Действительно стал своим в сердцах болельщиков .Ты- один из лучших легионеров в истории Зенита и в Рфпл
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Nevsky_RU
1495050810
Там еще прикольно пели перед выходом на замену: "Остановите, Коле надо выйти!" =)
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СашкаГуров
1495052745
фуфуфуфу
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OfaZavr
1495093669
Нико Ломбертс один из немногих, кто достоин уважения в нынешнем составе Зенита. Удачи Колян!
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dok66
1495098212
Ломбертс всегда отрабатывал на всю катушку , хотя и не был топовым игроком . Удачи в дальнейшей карьере .
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