Болельщики «Зенита» спели песню в честь Ломбертса, который подписал контракт с бельгийским клубом

«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Краснодар» в рамках встречи 29-го тура чемпионата России. Как сообщает клубный твиттер, петербургские болельщики в течение 20-ти минут пели песню в честь защитника Нико Лобмертса. В марте стало известно о том, что 32-летний бельгиец подписал контракт с «Остенде».

Встреча стала для футболиста 15-й во всех турнирах нынешнего сезона. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.