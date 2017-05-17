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    Болельщики «Зенита» спели песню в честь Ломбертса, который подписал контракт с бельгийским клубом

    «Зенит» с минимальным счетом обыграл «Краснодар» в рамках встречи 29-го тура чемпионата России. Как сообщает клубный твиттер, петербургские болельщики в течение 20-ти минут пели песню в честь защитника Нико Лобмертса. В марте стало известно о том, что 32-летний бельгиец подписал контракт с «Остенде».

    Встреча стала для футболиста 15-й во всех турнирах нынешнего сезона. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.05.2017 21:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:03

      Ломбертс всегда отрабатывал на всю катушку , хотя и не был топовым игроком . Удачи в дальнейшей карьере .

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 10:47

      Нико Ломбертс один из немногих, кто достоин уважения в нынешнем составе Зенита. Удачи Колян!

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 мая 2017, 23:25

      фуфуфуфу

      -2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 17 мая 2017, 22:53

      Там еще прикольно пели перед выходом на замену: "Остановите, Коле надо выйти!" =)

      2
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      Рейтинг: +439

      сасас 17 мая 2017, 22:49

      Спасибо Нико за 10 лет проведённые в Зените. Ты один из не многих, к кому на протяжении этих лет не было претензий в плане самоотдачи, характера и просто желания играть. Действительно стал своим в сердцах болельщиков .Ты- один из лучших легионеров в истории Зенита и в Рфпл

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker > сасас 17 мая 2017, 23:02

      Категорически плюсую! Жаль, когда такие игроки уходят. Хоть я и не болельщик Зенита

      4
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > сасас 18 мая 2017, 00:12

      я щас блевану!!!!

      -1
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      Рейтинг: +439

      сасас > СашкаГуров 18 мая 2017, 10:11

      сходи поблюй , полегчает

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 17 мая 2017, 22:35

      Удачи Коля!!!

      4
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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr 17 мая 2017, 22:06

      Спасибо Коля за игру!

      6
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      Рейтинг: +17971

      арейская > ilichkadr 18 мая 2017, 04:14

      Присоединяюсь...

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