Болельщики «Зенита» спели песню в честь Ломбертса, который подписал контракт с бельгийским клубом

Ломбертс всегда отрабатывал на всю катушку , хотя и не был топовым игроком . Удачи в дальнейшей карьере .
«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Краснодар» в рамках встречи 29-го тура чемпионата России. Как сообщает клубный твиттер, петербургские болельщики в течение 20-ти минут пели песню в честь защитника Нико Лобмертса. В марте стало известно о том, что 32-летний бельгиец подписал контракт с «Остенде».
Встреча стала для футболиста 15-й во всех турнирах нынешнего сезона. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.
20 – вираж поeт в честь Нико 20 минут подряд!#ЗенитКраснодар pic.twitter.com/pOqFOBn1E9— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 17 мая 2017 г.