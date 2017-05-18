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    Халк хочет попробовать свои силы в Англии

    Форвард «Шанхай СИПГ» Халк не скрывает, что мечтает играть в английской Премьер-лиге. По его словам, он является давним поклонником «Арсенала».

    «Я всегда мечтал попасть в Англию. Это очень конкурентоспособный чемпионат, в котором всегда заполнены стадионы независимо от того, кто с кем играет.

    Я всегда следил за Премьер-лигой, болею за «Арсенал». Да, мне нравится то, что делает Венгер. Жаль, что в последние годы он не выигрывал трофеев», – сказал Халк.

    В текущем сезоне Халк сыграл девять матчей в чемпионате Китая, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее бразилец выступал за «Зенит».

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.05.2017 08:14
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 мая 2017, 10:42

      Давай домой в ЗЕНИТ!!!!!!1 Здесь ты нужнее

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 18 мая 2017, 19:30

      добро пожаловать в середняк)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      Yurini 18 мая 2017, 17:32

      Думать и прогрессировать надо было хотя бы В Зените еще... а теперь после Китая ты на* не кому не нужен! Печатай Юани Халк хахах

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 мая 2017, 16:36

      Смотрю, что нашелся (точнее прошелся по комментам) один фанат Халка и минусонул всех в тихаря по полной! А вот оставить свой комментарий в его защиту и поддержку смелости не нашел!

      0
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      Рейтинг: +1

      vbn123 18 мая 2017, 15:29

      Кому ты надо в Англии ,умора. Если раньше некому не приглянулся ,что уж говорить сейчас . Забудь Зеленый об этом .

      -2
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 18 мая 2017, 15:10

      Ахахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 18 мая 2017, 14:44

      Деньги заработал, теперь можно нормально поиграть.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > ibragim_ibragimov_99 18 мая 2017, 15:29

      Не нужОн он там и никогда не был нужен.

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 мая 2017, 11:46

      Пельмень может открывать клуб, желающих играть в Англии ))))

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 мая 2017, 11:02

      А зачем в Китай поехал? За баблом! Так теперь Халку в АПЛ делать нечего!

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Serjoga 18 мая 2017, 15:30

      Ему и раньше делать там было нечего.

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 мая 2017, 10:47

      А нафига в АПЛ китаец? ))))

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