Халк хочет попробовать свои силы в Англии

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк не скрывает, что мечтает играть в английской Премьер-лиге. По его словам, он является давним поклонником «Арсенала».

«Я всегда мечтал попасть в Англию. Это очень конкурентоспособный чемпионат, в котором всегда заполнены стадионы независимо от того, кто с кем играет.

Я всегда следил за Премьер-лигой, болею за «Арсенал». Да, мне нравится то, что делает Венгер. Жаль, что в последние годы он не выигрывал трофеев», – сказал Халк.

В текущем сезоне Халк сыграл девять матчей в чемпионате Китая, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее бразилец выступал за «Зенит».