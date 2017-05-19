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    Парни, которые вернут вам надежду на сборную России


    2.3
    Голосов: 14
    19.05.2017 13:20
    После провального Евро и унылого года товарищеских матчей в сборную России не верит никто. Денис Беневольский уверен: все не так плохо, потому что в ее составе есть люди, с которыми у России наступит светлое будущее.

    Алексей Миранчук

    Миранчук дебютировал в РФПЛ у Славена Билича, который тогда рулил «Локо». Клуб уже ни на что не претендовал, и хорват поставил в атакующую зону семнадцатилетнего юношу. Уже во втором матче Миранчук оформил «гол плюс пас» и показал свои главные сильные стороны: дриблинг и отличное видение поля. По-настоящему Миранчук бомбанул в финале Кубка России два года назад, когда закружил трех защитников «Кубани» и сделал счет 3:1. Под взрывную волну попали Adidas и сам Лионель Месси. Бренд подписал с Алексеем рекламный контракт, а лучший игрок планеты выбрал его в свою команду из самых перспективных игроков мира.

    И тут Миранчук расслабился. Его предостерегали от повторения судьбы Кокорина, а он играл в призрака на поле. Зимой главной темой трансферного окна было: останется ли «новый Лоськов» в Черкизово? Казалось, уйдет. Даже писал заявление об уходе. Но Семин и Геркус в каждом интервью говорили, что рассчитывают на Алексея. На сборах его наигрывали в старте, и весной он начал показывать тот футбол, который от него ждут. За этот период он уже набрал столько же результативных баллов, сколько за все прошлое время в «Локо», забил за сборную, перестал стесняться брать игру на себя. «Я уже давно не «перспективный», а полноценный, взрослый, игрок, спрашивайте с меня по полной», − Миранчук, похоже, растет ментально и осваивается в роли лидера.

    Александр Головин

    Головин засветился в РФПЛ лишь год назад, когда вогнал дубль «Краснодару». Больше о нем стали говорить после того, как Леонид Слуцкий неожиданно взял его на Евро и еще более неожиданно поставил в стартовый состав. Тренер знал о возможностях Головина, но был ли он готов к дуэли с Хендерсоном, Гамшиком или Рэмзи? Евро показало, что абсолютно нет.

    Слуцкий продолжил выпускать его в старте ЦСКА и в следующем сезоне. При Гончаренко Головин стал еще и гораздо продуктивнее и увереннее. Белорусский тренер раскрыл в нем универсализм − Головин не раз играл левого латераля в новой формации ЦСКА 3-5-2 и по-прежнему готов хозяйничать в центральной зоне.

    Роман Зобнин

    Зобнин дебютировал еще в начиненном звездами московском «Динамо» сезона-2014/15. В компании Вальбуэна, Джуджака, Кураньи и других запомнился разве что удалением в игре 1/8 финала Лиги Европы против «Наполи». В следующем сезоне Зобнин был одним из самых заметных игроков трансформировавшегося до неузнаваемости «Динамо», а прошлым летом перешел в «Спартак».

    И тут же стал незаменимым игроком основы. Он – один из немногих, кто выходил на поле абсолютно во всех матчах чемпионата. Он играл на обоих флангах полузащиты, и в центре поля, а один раз даже вышел правым защитником. Черчесов отлично знает, на что способен Зобнин, ведь именно он выпустил Романа в старте в том самом матче на «Сан-Паоло». «Тот матч был для меня словно ЧМ – Игуаин, Мертенс, 50 000 орущих фанатов. Часто смотрел на Черчесова, он постоянно махал мне руками, показывал, правильно ли я что-то делаю или нет», – утверждает Зобнин.

    Нужен он и сборной, с которой поедет на Кубок конфедераций. «В юношестве курил кальян, ходил в клубы, тусовался с девочками – это нормально, но сейчас у меня семья, ребенок, поэтому ни о каком нарушении режим не может идти и речи», − люди с такой ментальностью сборной нужны всегда.

    Илья Кутепов

    В двенадцать лет Илья вообще не знал, что существует РФПЛ, а сейчас выиграл ее: «У нас в Ставрополе смотрели только Лигу чемпионов, а о существовании РФПЛ узнал случайно». Кутепов, как и Каррера, неожиданно и очень ярко ворвался в наш футбол в этом сезоне. В прошлом году у Аленичева Илья выходил в лиге, но полноценным игроком старта стал только при Каррере. Илья владеет длинным пасом, хорош в перехватах и схватках за верховые мячи. Все эти его сильные качества оценил Станислав Черчесов и дал Кутепову дебютировать в сборной в матче с Коста-Рикой.

    После игры защитника обвинили в медлительности, но, даже если она есть, Кутепов компенирует ее потрясающей работоспособностью. С появлением Ильи впервые всерьез заговорили о том, что и у Березуцкого наконец-то появилась замена. «Основа сборной для меня – пока мечта, но я буду делать все, чтобы ее добиться». Но весной у игрока случился провал. В матче Россия – Кот Д Ивуар форвард «слонов» Джонатан Коджиа показал нам реальный недостаток у Кутепова скорости и забил. Потом Кутепов был совсем не убедителен в Ростове-на-Дону и присел на лавку. Надежда, что он еще прогрессирует и покажет себя, остается.

    Черчесов определил состав сборной России на Кубок конфедераций. Главные выводы из списка

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 14
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +6913

      батог 27 мая 2017, 21:33

      Болею за Спартак, но против Кутепова - скорости нет! Ему год по жизни, только бегать надо. А поле видит, и пас неплохой! да, и Чалова забыли! Много молодежи, но чем черт не шутит!

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 21 мая 2017, 11:49

      еще бы тренера крутого

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 20 мая 2017, 14:13

      Кутепову там делать нечего

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 20 мая 2017, 11:55

      Что бы "засветиться", - нужна команда..., а её нет, и пока у руля черчесов, команды не будет...

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:39

      Чалова упустили.

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 19 мая 2017, 22:14

      Моё мнение, на данный момент идеальная центральная линия для сборной - Глушаков - Зобнин - Головин - Дзагоев.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > ARSteven89 21 мая 2017, 09:13

      Дзагоев походу отыгрался ,у него травма на травме и походу хроническая ,как не жаль ему уже скорей всего не заиграть даже на своём прежнем уровне

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 мая 2017, 20:26

      головин в первую очередь выделяется в этом сезоне.. и зобнин .... миранчук не полный сезон выдал на уровне,следующий покажет. и еще жду цсковскую молодежь -чалов,жемалетдинов,кучаев,гордюшенко

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 19 мая 2017, 19:40

      Хз, мне кажется они все днари. Ничего особенного, просто более менее сносный уровень на фоне серости и убогости остальной российской молодёжи.

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      Рейтинг: +358

      Финт 19 мая 2017, 18:41

      о чём вы единственный который играл на уровне, и старался Зобнин

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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 17:33

      Парни в этом сезоне в самом дел прибавили . Не хотелось бы сглазить . Если в следующем сезоне будут прогрессировать , костяк у сборной будет формироваться . Только формироваться . А 2018 - уже завтра !

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