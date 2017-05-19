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Парни, которые вернут вам надежду на сборную России

Алексей Миранчук

Миранчук дебютировал в РФПЛ у Славена Билича, который тогда рулил «Локо». Клуб уже ни на что не претендовал, и хорват поставил в атакующую зону семнадцатилетнего юношу. Уже во втором матче Миранчук оформил «гол плюс пас» и показал свои главные сильные стороны: дриблинг и отличное видение поля. По-настоящему Миранчук бомбанул в финале Кубка России два года назад, когда закружил трех защитников «Кубани» и сделал счет 3:1. Под взрывную волну попали Adidas и сам Лионель Месси. Бренд подписал с Алексеем рекламный контракт, а лучший игрок планеты выбрал его в свою команду из самых перспективных игроков мира.

И тут Миранчук расслабился. Его предостерегали от повторения судьбы Кокорина, а он играл в призрака на поле. Зимой главной темой трансферного окна было: останется ли «новый Лоськов» в Черкизово? Казалось, уйдет. Даже писал заявление об уходе. Но Семин и Геркус в каждом интервью говорили, что рассчитывают на Алексея. На сборах его наигрывали в старте, и весной он начал показывать тот футбол, который от него ждут. За этот период он уже набрал столько же результативных баллов, сколько за все прошлое время в «Локо», забил за сборную, перестал стесняться брать игру на себя. «Я уже давно не «перспективный», а полноценный, взрослый, игрок, спрашивайте с меня по полной», − Миранчук, похоже, растет ментально и осваивается в роли лидера.

Александр Головин

Головин засветился в РФПЛ лишь год назад, когда вогнал дубль «Краснодару». Больше о нем стали говорить после того, как Леонид Слуцкий неожиданно взял его на Евро и еще более неожиданно поставил в стартовый состав. Тренер знал о возможностях Головина, но был ли он готов к дуэли с Хендерсоном, Гамшиком или Рэмзи? Евро показало, что абсолютно нет.

Слуцкий продолжил выпускать его в старте ЦСКА и в следующем сезоне. При Гончаренко Головин стал еще и гораздо продуктивнее и увереннее. Белорусский тренер раскрыл в нем универсализм − Головин не раз играл левого латераля в новой формации ЦСКА 3-5-2 и по-прежнему готов хозяйничать в центральной зоне.

Роман Зобнин

Зобнин дебютировал еще в начиненном звездами московском «Динамо» сезона-2014/15. В компании Вальбуэна, Джуджака, Кураньи и других запомнился разве что удалением в игре 1/8 финала Лиги Европы против «Наполи». В следующем сезоне Зобнин был одним из самых заметных игроков трансформировавшегося до неузнаваемости «Динамо», а прошлым летом перешел в «Спартак».

И тут же стал незаменимым игроком основы. Он – один из немногих, кто выходил на поле абсолютно во всех матчах чемпионата. Он играл на обоих флангах полузащиты, и в центре поля, а один раз даже вышел правым защитником. Черчесов отлично знает, на что способен Зобнин, ведь именно он выпустил Романа в старте в том самом матче на «Сан-Паоло». «Тот матч был для меня словно ЧМ – Игуаин, Мертенс, 50 000 орущих фанатов. Часто смотрел на Черчесова, он постоянно махал мне руками, показывал, правильно ли я что-то делаю или нет», – утверждает Зобнин.

Нужен он и сборной, с которой поедет на Кубок конфедераций. «В юношестве курил кальян, ходил в клубы, тусовался с девочками – это нормально, но сейчас у меня семья, ребенок, поэтому ни о каком нарушении режим не может идти и речи», − люди с такой ментальностью сборной нужны всегда.

Илья Кутепов

В двенадцать лет Илья вообще не знал, что существует РФПЛ, а сейчас выиграл ее: «У нас в Ставрополе смотрели только Лигу чемпионов, а о существовании РФПЛ узнал случайно». Кутепов, как и Каррера, неожиданно и очень ярко ворвался в наш футбол в этом сезоне. В прошлом году у Аленичева Илья выходил в лиге, но полноценным игроком старта стал только при Каррере. Илья владеет длинным пасом, хорош в перехватах и схватках за верховые мячи. Все эти его сильные качества оценил Станислав Черчесов и дал Кутепову дебютировать в сборной в матче с Коста-Рикой.

После игры защитника обвинили в медлительности, но, даже если она есть, Кутепов компенирует ее потрясающей работоспособностью. С появлением Ильи впервые всерьез заговорили о том, что и у Березуцкого наконец-то появилась замена. «Основа сборной для меня – пока мечта, но я буду делать все, чтобы ее добиться». Но весной у игрока случился провал. В матче Россия – Кот Д Ивуар форвард «слонов» Джонатан Коджиа показал нам реальный недостаток у Кутепова скорости и забил. Потом Кутепов был совсем не убедителен в Ростове-на-Дону и присел на лавку. Надежда, что он еще прогрессирует и покажет себя, остается.

Черчесов определил состав сборной России на Кубок конфедераций. Главные выводы из списка

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Кубок конфедераций Россия Лунев Андрей Кутепов Илья Зобнин Роман Миранчук Алексей Головин Александр
Комментарии (23)
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STAFOR13
1495193686
Рано что то говорить, после Кубка Конфедераций сделать можно выводы какие то, главное что бы данные игроки понимали, что есть куда расти, что пока что они более менее хорошо играют, только в нашем чемпионате, иначе превратятся в Кокорина, который уже не может вылезти из ямы, в которую он сам себя закопал, год-два и он игрок условного Амкара с зарплатой в 100 тыс.рублей в месяц
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Nesterenko
1495196602
Ни одного слова про вратарей и игроков Ростова. Что делает в этом списке Кутепов? Предлагаю заменить его фамилию на Джикию.
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vodomut
1495196860
пока Черчесов в сборной-надежды ни какой.
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dok66
1495204399
Парни в этом сезоне в самом дел прибавили . Не хотелось бы сглазить . Если в следующем сезоне будут прогрессировать , костяк у сборной будет формироваться . Только формироваться . А 2018 - уже завтра !
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Nevsky_RU
1495212028
Хз, мне кажется они все днари. Ничего особенного, просто более менее сносный уровень на фоне серости и убогости остальной российской молодёжи.
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ARSteven89
1495221259
Моё мнение, на данный момент идеальная центральная линия для сборной - Глушаков - Зобнин - Головин - Дзагоев.
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ItalianFootball
1495265955
Чалова упустили.
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R015RK
1495278790
Кутепову там делать нечего
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D'achkov
1495356587
еще бы тренера крутого
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батог
1495910034
Болею за Спартак, но против Кутепова - скорости нет! Ему год по жизни, только бегать надо. А поле видит, и пас неплохой! да, и Чалова забыли! Много молодежи, но чем черт не шутит!
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